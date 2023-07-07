Глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Пермь 07 июля 2023 в 09:48 Размер текста - 17 + Денис Пушилин примет участие в форуме «Строим цифровой регион» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Пермь. По данным СМИ, он примет участие в работе форума «Строим цифровой регион», который в эти дни проходит в краевой столице. «В Пермь приехал глава ДНР Денис Пушилин. Глава нового российского региона встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и примет участие в первом всероссийском форуме „Строим цифровой регион“», — пишет издание «Ъ-Прикамье». Всероссийский форум «Строим цифровой регион» проходит 6—7 июля. Ключевыми темами мероприятия станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик. Ожидается, что участие в работе форума примут главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Пермь. По данным СМИ, он примет участие в работе форума «Строим цифровой регион», который в эти дни проходит в краевой столице. «В Пермь приехал глава ДНР Денис Пушилин. Глава нового российского региона встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и примет участие в первом всероссийском форуме „Строим цифровой регион“», — пишет издание «Ъ-Прикамье». Всероссийский форум «Строим цифровой регион» проходит 6—7 июля. Ключевыми темами мероприятия станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик. Ожидается, что участие в работе форума примут главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям