Глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Пермь

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин примет участие в форуме «Строим цифровой регион» Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Пермь. По данным СМИ, он примет участие в работе форума «Строим цифровой регион», который в эти дни проходит в краевой столице.

«В Пермь приехал глава ДНР Денис Пушилин. Глава нового российского региона встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и примет участие в первом всероссийском форуме „Строим цифровой регион“», — пишет издание «Ъ-Прикамье».

Всероссийский форум «Строим цифровой регион» проходит 6—7 июля. Ключевыми темами мероприятия станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик. Ожидается, что участие в работе форума примут главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин прибыл в Пермь. По данным СМИ, он примет участие в работе форума «Строим цифровой регион», который в эти дни проходит в краевой столице. «В Пермь приехал глава ДНР Денис Пушилин. Глава нового российского региона встретится с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным и примет участие в первом всероссийском форуме „Строим цифровой регион“», — пишет издание «Ъ-Прикамье». Всероссийский форум «Строим цифровой регион» проходит 6—7 июля. Ключевыми темами мероприятия станут цифровизация строительства и развитие технологий «умного дома». Также участники обменяются наработанным опытом отраслевых практик. Ожидается, что участие в работе форума примут главы Минстроя и Минцифры Ирек Файзуллин и Максут Шадаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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