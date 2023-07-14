Премьер Венгрии задал США острый вопрос по Украине

Премьер Венгрии Орбан: причины нежелания США прекращать конфликт на Украине волнуют весь мир

Виктор Орбан уверен, что США при желании могли бы остановить конфликт на Украине за сутки Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о том, почему США не хотят завершения конфликта на Украине, волнует весь мир. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что Вашингтон, при желании, мог бы остановить военные действия уже на следующий день.

«Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему они не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир», — заявил Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio.

По словам, премьер-министра, украинская сторона уже утратила свой суверенитет. У страны нет ни денег, ни производственных мощностей для собственного вооружения. Все это Киев получает от стран Запада.

В СМИ уже давно пишут о нежелании Вашингтона прекращать боевые действия на Украине. В прессе заявляли, что даже если Москва и Киев договорятся о прекращении огня, США все равно вмешаются ради эскалации конфликта, напоминает телеканал 360. Недавно глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался называть сроки завершения боевых действий. Также он не стал прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО, пишет деловое издание «Взгляд».