Власти отменили проверки для машин, едущих по альтернативному маршруту в Крым

17 июля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Автомобили будут ускоренно пропускаться через границу без проверки документов, заявил Марат Хуснуллин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускаться через пункты контроля практически без проверки документов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. «Машины, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что принят ряд решений, направленных на организацию проезда по новым территориям. В рамках этих решений будет осуществлен ускоренный проход через границу без проверки, а также ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область. Также будет обеспечена возможность круглосуточного движения и приняты дополнительные меры безопасности, заключил Хуснуллин.

Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускаться через пункты контроля практически без проверки документов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. «Машины, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что принят ряд решений, направленных на организацию проезда по новым территориям. В рамках этих решений будет осуществлен ускоренный проход через границу без проверки, а также ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область. Также будет обеспечена возможность круглосуточного движения и приняты дополнительные меры безопасности, заключил Хуснуллин.