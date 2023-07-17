Власти отменили проверки для машин, едущих по альтернативному маршруту в Крым

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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Автомобили будут ускоренно пропускаться через границу без проверки документов, заявил Марат Хуснуллин Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускаться через пункты контроля практически без проверки документов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Машины, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что принят ряд решений, направленных на организацию проезда по новым территориям.

В рамках этих решений будет осуществлен ускоренный проход через границу без проверки, а также ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область. Также будет обеспечена возможность круглосуточного движения и приняты дополнительные меры безопасности, заключил Хуснуллин.

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Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускаться через пункты контроля практически без проверки документов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. «Машины, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что принят ряд решений, направленных на организацию проезда по новым территориям. В рамках этих решений будет осуществлен ускоренный проход через границу без проверки, а также ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область. Также будет обеспечена возможность круглосуточного движения и приняты дополнительные меры безопасности, заключил Хуснуллин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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