Власти отменили проверки для машин, едущих по альтернативному маршруту в Крым

Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускаться через пункты контроля практически без проверки документов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Машины, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов», — передает слова Хуснуллина РИА Новости. Он добавил, что принят ряд решений, направленных на организацию проезда по новым территориям.
В рамках этих решений будет осуществлен ускоренный проход через границу без проверки, а также ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область. Также будет обеспечена возможность круглосуточного движения и приняты дополнительные меры безопасности, заключил Хуснуллин.
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