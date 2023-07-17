Власти Крыма намерены запустить реверсивное движение по Крымскому мосту

На данный момент рассматривается техническое решение, которое позволит возобновить движение по одной из веток Крымского моста в реверсном направлении. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение о введении реверсного движения», — передает слова Константинова РИА Новости. Он отметил, что точный план действий будет согласован после завершения предварительного обследования поврежденной части моста.
Ранее движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности. По факту подрыва одной из секций моста, в результате которого двое человек погибли, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, передает РАПСИ.
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