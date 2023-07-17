Власти Крыма намерены запустить реверсивное движение по Крымскому мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
На Крымском мосту может возобновиться движение в реверсном направлении, заявил Владимир Константинов Фото:
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ЧП на Крымском мосту

На данный момент рассматривается техническое решение, которое позволит возобновить движение по одной из веток Крымского моста в реверсном направлении. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение о введении реверсного движения», — передает слова Константинова РИА Новости. Он отметил, что точный план действий будет согласован после завершения предварительного обследования поврежденной части моста.

Ранее движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности. По факту подрыва одной из секций моста, в результате которого двое человек погибли, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, передает РАПСИ.

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На данный момент рассматривается техническое решение, которое позволит возобновить движение по одной из веток Крымского моста в реверсном направлении. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «По одной ветке моста сейчас принимается техническое решение о введении реверсного движения», — передает слова Константинова РИА Новости. Он отметил, что точный план действий будет согласован после завершения предварительного обследования поврежденной части моста. Ранее движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы для обеспечения безопасности. По факту подрыва одной из секций моста, в результате которого двое человек погибли, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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