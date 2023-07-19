В ГД попросили привлечь участников СВО к обучению молодежи. Скрин

Депутат Кузнецов: нужно привлечь участников СВО к обучению школьников и студентов

19 июля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации должны рассказать про свой подвиг, заявил Дмитрий Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме попросили привлечь участников спецоперации к разъяснениям целей и задач СВО школьникам и студентам в новых регионах. С такой просьбой обратился депутат Дмитрий Кузнецов к министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. «Дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах с целью объяснить причины и задачи СВО, нужно реализовать с привлечением именно участников спецоперации, чтобы они рассказали про свой подвиг», — сказано в обращении Кузнецова, документ которого есть в распоряжении URA.RU. По мнению депутата, в тему практических занятий с учениками также нужно включить распознавание фейков. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах. Поручение касается разъяснения причин и задач проведения СВО студентам и школьникам.

В Госдуме попросили привлечь участников спецоперации к разъяснениям целей и задач СВО школьникам и студентам в новых регионах. С такой просьбой обратился депутат Дмитрий Кузнецов к министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. «Дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах с целью объяснить причины и задачи СВО, нужно реализовать с привлечением именно участников спецоперации, чтобы они рассказали про свой подвиг», — сказано в обращении Кузнецова, документ которого есть в распоряжении URA.RU. По мнению депутата, в тему практических занятий с учениками также нужно включить распознавание фейков. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах. Поручение касается разъяснения причин и задач проведения СВО студентам и школьникам.