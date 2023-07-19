В ГД попросили привлечь участников СВО к обучению молодежи. Скрин

Депутат Кузнецов: нужно привлечь участников СВО к обучению школьников и студентов
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Участники спецоперации должны рассказать про свой подвиг, заявил Дмитрий Кузнецов Фото:

В Госдуме попросили привлечь участников спецоперации к разъяснениям целей и задач СВО школьникам и студентам в новых регионах. С такой просьбой обратился депутат Дмитрий Кузнецов к министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

«Дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах с целью объяснить причины и задачи СВО, нужно реализовать с привлечением именно участников спецоперации, чтобы они рассказали про свой подвиг», — сказано в обращении Кузнецова, документ которого есть в распоряжении URA.RU. По мнению депутата, в тему практических занятий с учениками также нужно включить распознавание фейков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах. Поручение касается разъяснения причин и задач проведения СВО студентам и школьникам.

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В Госдуме попросили привлечь участников спецоперации к разъяснениям целей и задач СВО школьникам и студентам в новых регионах. С такой просьбой обратился депутат Дмитрий Кузнецов к министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. «Дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах с целью объяснить причины и задачи СВО, нужно реализовать с привлечением именно участников спецоперации, чтобы они рассказали про свой подвиг», — сказано в обращении Кузнецова, документ которого есть в распоряжении URA.RU. По мнению депутата, в тему практических занятий с учениками также нужно включить распознавание фейков. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах. Поручение касается разъяснения причин и задач проведения СВО студентам и школьникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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