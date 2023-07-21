В Кремле заявили о рисках судоходства в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили о рисках судоходства в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают, что заявление Минобороны Украины о том, что все суда, направляющиеся по Черному морю в сторону российских портов в Крыму, будут считаться потенциально перевозящими военные грузы, что несет опасность для судоходства в акватории. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это создает угрозы, так как «киевский режим не гнушается ничем».

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозы в этой области. Киевский режим не гнушается ничем. И такие заявления, действительно, несут опасность», — заявил Песков.

Накануне Минобороны сообщило, что будет рассматривать суда в Черном море, следующие в сторону морских портов как перевозящие военные грузы. В связи с этим Киев запретил судоходство на Севере-Востоке моря и в районе Керчи — Керчь-Еникальский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря с 05:00 утра 20 июля.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле считают, что заявление Минобороны Украины о том, что все суда, направляющиеся по Черному морю в сторону российских портов в Крыму, будут считаться потенциально перевозящими военные грузы, что несет опасность для судоходства в акватории. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это создает угрозы, так как «киевский режим не гнушается ничем». «Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозы в этой области. Киевский режим не гнушается ничем. И такие заявления, действительно, несут опасность», — заявил Песков. Накануне Минобороны сообщило, что будет рассматривать суда в Черном море, следующие в сторону морских портов как перевозящие военные грузы. В связи с этим Киев запретил судоходство на Севере-Востоке моря и в районе Керчи — Керчь-Еникальский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря с 05:00 утра 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...