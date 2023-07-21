В Кремле заявили о рисках судоходства в Черном море

21 июля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили о рисках судоходства в Черном море Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают, что заявление Минобороны Украины о том, что все суда, направляющиеся по Черному морю в сторону российских портов в Крыму, будут считаться потенциально перевозящими военные грузы, что несет опасность для судоходства в акватории. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это создает угрозы, так как «киевский режим не гнушается ничем». «Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозы в этой области. Киевский режим не гнушается ничем. И такие заявления, действительно, несут опасность», — заявил Песков. Накануне Минобороны сообщило, что будет рассматривать суда в Черном море, следующие в сторону морских портов как перевозящие военные грузы. В связи с этим Киев запретил судоходство на Севере-Востоке моря и в районе Керчи — Керчь-Еникальский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря с 05:00 утра 20 июля.

В Кремле считают, что заявление Минобороны Украины о том, что все суда, направляющиеся по Черному морю в сторону российских портов в Крыму, будут считаться потенциально перевозящими военные грузы, что несет опасность для судоходства в акватории. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это создает угрозы, так как «киевский режим не гнушается ничем». «Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозы в этой области. Киевский режим не гнушается ничем. И такие заявления, действительно, несут опасность», — заявил Песков. Накануне Минобороны сообщило, что будет рассматривать суда в Черном море, следующие в сторону морских портов как перевозящие военные грузы. В связи с этим Киев запретил судоходство на Севере-Востоке моря и в районе Керчи — Керчь-Еникальский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря с 05:00 утра 20 июля.