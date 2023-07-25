Путин предостерег чиновников от рисков инфляции

Путин поручил правительству не допустить инфляции

25 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предостерег правительство от рисков инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предостерег чиновников от роста инфляции. Такой контроль со стороны государства не противоречит законам рынка и позволит сохранить позитивную динамику в экономике страны, объяснил URA.RU слова президента на совещании по экономическим вопросам 25 июля профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Путин говорит о необходимости поддерживать здоровый уровень инфляции, который, с одной стороны не будет приводить к повышению цен, с другой — будет стимулировать потребителя раскупать товары, а производителя — поставлять их по адекватным ценам. Высокая инфляция побуждает тратить деньги, а отсутствие инфляции стимулирует отложение денег потребителем, что тоже тормозит экономическое развитие. Важно, что при увеличении количества денег у потребителей, производитель стремится выкачать их, повышая цены. Таким образом обесценивается имеющаяся денежная масса, и задача государства — регулировать цены и ставить их под жесткий контроль», — пояснил эксперт. Как отметил президент Путин на совещании с членами правительства, инфляция сегодня — основной риск для социально-экономического развития. «На текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения. Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе», — подчеркнул глава государства. Статья по теме В России упростили ведение бизнеса Президент также сообщил, что властям удалось добиться стабильности в реальном секторе экономики и в сфере финансов, а также заметно продвинуться по важнейшим направлениям развития. За январь—май текущего года ВВП вырос на 0,6%, по итогам года ожидается — более 2%. В лидерах — обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин предостерег чиновников от роста инфляции. Такой контроль со стороны государства не противоречит законам рынка и позволит сохранить позитивную динамику в экономике страны, объяснил URA.RU слова президента на совещании по экономическим вопросам 25 июля профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Путин говорит о необходимости поддерживать здоровый уровень инфляции, который, с одной стороны не будет приводить к повышению цен, с другой — будет стимулировать потребителя раскупать товары, а производителя — поставлять их по адекватным ценам. Высокая инфляция побуждает тратить деньги, а отсутствие инфляции стимулирует отложение денег потребителем, что тоже тормозит экономическое развитие. Важно, что при увеличении количества денег у потребителей, производитель стремится выкачать их, повышая цены. Таким образом обесценивается имеющаяся денежная масса, и задача государства — регулировать цены и ставить их под жесткий контроль», — пояснил эксперт. Как отметил президент Путин на совещании с членами правительства, инфляция сегодня — основной риск для социально-экономического развития. «На текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса. Важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения. Здесь ведущая роль отводится правительству. Оно должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе», — подчеркнул глава государства. Президент также сообщил, что властям удалось добиться стабильности в реальном секторе экономики и в сфере финансов, а также заметно продвинуться по важнейшим направлениям развития. За январь—май текущего года ВВП вырос на 0,6%, по итогам года ожидается — более 2%. В лидерах — обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля.