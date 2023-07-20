Россия потеснит США на энергетическом рынке

Новый проект Путина позволит заместить потери от утраты «Северных потоков»

21 июля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Россия активизируется в борьбе с США за место на глобальном рынке СПГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия начала новый этап борьбы с США на энергетическом рынке. Проект по производству мобильных комплексов для сжижения природного газа (СПГ) позволит за несколько лет нарастить долю РФ на пока формирующемся глобальном рынке СПГ. Так эксперты объясняют личное участие президента Владимира Путина в церемонии отправки первой технологической линии СПГ к месторождению газа на Ямале 20 июля. По их словам, спрос на это топливо растет. У России есть шансы заместить потери от утраты «Северных потоков». Поездка президента Путина в Мурманск заранее не анонсировалась. Ее приурочили к отправке по Севморпути первой технологической линии СПГ на месторождение природного газа «Утреннее» на Гыданском полуострове, что на Ямале. Это уникальное сооружение: по сути, завод по сжижению и хранению природного газа построен не на земле, а на специальной гравитационной платформе, которая постоянно будет находиться в море. Это облегчит процесс перевалки СПГ на танкеры и дальнейшей его транспортировки по Северному морскому пути хоть по направлению в Юго-Восточную Азию, хоть — в Европу. Уникальная платформа, на которой разместился завод СПГ, отправилась по Севморпути на Ямал Фото: kremlin.ru / Фото Алексея Бабушкина Путин осмотрел производство и поздравил коллектив «Новатэка» с реализацией этого масштабного проекта, важного «для энергетики и для экономики страны». «Это завод по производству заводов. Если такие проекты будут реализовываться, через пять-шесть лет произойдет минимум удвоение возможностей. Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли», — заявил президент. На глобальном рынке СПГ Россия пока отстает от лидеров. Согласно данным Международного газового союза (IGU), по состоянию на июль 2022 года, Катар и Австралия занимали по 21% доли рынка (77 и 78,5 млн тонн в год соответственно), США — 18% (67 млн тонн), Россия — 8% (около 30 млн тонн), чуть меньше — Малайзия, Нигерия, Индонезия, Алжир и Оман. Причем, по оценкам IGU, потенциал России в производстве СПГ — 136,7 млн тонн в год. Глава Новатэка Леонид Михельсон лично провел для президента РФ экскурсию по предприятию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Введение в 2022 году санкций на поставку природного газа, наибольшие объемы которого шли в Европу, заставило власти перестроиться и ускорить развитие именно производства СПГ — на него санкции не распространяются. При этом, как пояснили URA.RU эксперты, перевозка газа в сжиженном виде удобнее и дешевле, а спрос на СПГ постоянно растет в крупнейших экономиках Азии — в Китае, Японии, в Южной Корее, Индии и на Тайване. Кроме того, европейский рынок, отказавшийся от трубопроводного газа из РФ, наращивает потребление сжиженного газа: только за 10 месяцев прошлого года ЕС, по данным IGU, получил 97 млн тонн СПГ — на 55% больше, чем в 2021 году. Политолог Марат Баширов пояснил URA.RU, что Россия в сложившихся условиях делает ставку на диверсификацию своего энергетического рынка. И производство сжиженного природного газа — важная часть этой перестройки. Поэтому президент Путин лично приехал в Мурманск на церемонию отправки первого модульного завода СПГ на Ямал. «Когда закончится СВО, будут сниматься санкции, конечно, российский трубопроводный газ вернется в Европу. Сейчас СПГ в ЕС поступает из Катара и из США, но у российского Новатэка есть важное конкурентное преимущество — короткое плечо по Севморпути. Наша компания сможет быстрее и дешевле привезти СПГ в Европу», — отметил эксперт. Президент РФ Владимир Путин дал гудок, сигнализирующий старт переправки уникального завода СПГ по Севпорпути Фото: kremlin.ru / Фото Константина Завражина Путин понимает, что единый глобальный рынок СПГ только формируется (по образцу глобального рынка нефти), и Россия должна получить на нем свою долю, полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Да, существуют европейский и азиатский сегменты. Но речь идет о формировании глобального рынка (это и страны Африки, и страны Латинской Америки). Доля СПГ в мировой энергетике в ближайшие 20-30 лет будет расти. Россия должна на этом рынке занять свою позицию. Это составная часть энергетической стратегии нашей страны, понимание, как будет развиваться мировая энергетическая система в целом», — убежден Масленников. Новость по теме Путин проехал по заводу «Новатэка» в Мурманской области. Видео Россия будет бороться на этом формирующемся глобальном рынке СПГ, подтверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По мнению эксперта, вопрос о сжижении природного газа и его экспорте становится все более актуальным на фоне сокращения поставок нефти на мировые рынки и ограниченные возможности использования трубопроводов. «В этих условиях Россия будет наращивать мощности и преодолевать технологические ограничения», — резюмировал Климанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начала новый этап борьбы с США на энергетическом рынке. Проект по производству мобильных комплексов для сжижения природного газа (СПГ) позволит за несколько лет нарастить долю РФ на пока формирующемся глобальном рынке СПГ. Так эксперты объясняют личное участие президента Владимира Путина в церемонии отправки первой технологической линии СПГ к месторождению газа на Ямале 20 июля. По их словам, спрос на это топливо растет. У России есть шансы заместить потери от утраты «Северных потоков». Поездка президента Путина в Мурманск заранее не анонсировалась. Ее приурочили к отправке по Севморпути первой технологической линии СПГ на месторождение природного газа «Утреннее» на Гыданском полуострове, что на Ямале. Это уникальное сооружение: по сути, завод по сжижению и хранению природного газа построен не на земле, а на специальной гравитационной платформе, которая постоянно будет находиться в море. Это облегчит процесс перевалки СПГ на танкеры и дальнейшей его транспортировки по Северному морскому пути хоть по направлению в Юго-Восточную Азию, хоть — в Европу. Путин осмотрел производство и поздравил коллектив «Новатэка» с реализацией этого масштабного проекта, важного «для энергетики и для экономики страны». «Это завод по производству заводов. Если такие проекты будут реализовываться, через пять-шесть лет произойдет минимум удвоение возможностей. Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли», — заявил президент. На глобальном рынке СПГ Россия пока отстает от лидеров. Согласно данным Международного газового союза (IGU), по состоянию на июль 2022 года, Катар и Австралия занимали по 21% доли рынка (77 и 78,5 млн тонн в год соответственно), США — 18% (67 млн тонн), Россия — 8% (около 30 млн тонн), чуть меньше — Малайзия, Нигерия, Индонезия, Алжир и Оман. Причем, по оценкам IGU, потенциал России в производстве СПГ — 136,7 млн тонн в год. Введение в 2022 году санкций на поставку природного газа, наибольшие объемы которого шли в Европу, заставило власти перестроиться и ускорить развитие именно производства СПГ — на него санкции не распространяются. При этом, как пояснили URA.RU эксперты, перевозка газа в сжиженном виде удобнее и дешевле, а спрос на СПГ постоянно растет в крупнейших экономиках Азии — в Китае, Японии, в Южной Корее, Индии и на Тайване. Кроме того, европейский рынок, отказавшийся от трубопроводного газа из РФ, наращивает потребление сжиженного газа: только за 10 месяцев прошлого года ЕС, по данным IGU, получил 97 млн тонн СПГ — на 55% больше, чем в 2021 году. Политолог Марат Баширов пояснил URA.RU, что Россия в сложившихся условиях делает ставку на диверсификацию своего энергетического рынка. И производство сжиженного природного газа — важная часть этой перестройки. Поэтому президент Путин лично приехал в Мурманск на церемонию отправки первого модульного завода СПГ на Ямал. «Когда закончится СВО, будут сниматься санкции, конечно, российский трубопроводный газ вернется в Европу. Путин понимает, что единый глобальный рынок СПГ только формируется (по образцу глобального рынка нефти), и Россия должна получить на нем свою долю, полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Да, существуют европейский и азиатский сегменты. Россия будет бороться на этом формирующемся глобальном рынке СПГ, подтверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По мнению эксперта, вопрос о сжижении природного газа и его экспорте становится все более актуальным на фоне сокращения поставок нефти на мировые рынки и ограниченные возможности использования трубопроводов. «В этих условиях Россия будет наращивать мощности и преодолевать технологические ограничения», — резюмировал Климанов.