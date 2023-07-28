28 июля 2023

ВСУ расстреляли и подожгли иностранного наемника

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, ВСУ, stock
Видео расстрела ВСУ иностранного наемника записали российские военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевики ВСУ произвели расстрел иностранного наемника, после чего еще живого человека подожгли. Об этом сообщил командир подразделения разведки ВС РФ с позывным «Шума».

«На начальной стадии наступления мной было выявлено „мероприятие“. Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики — ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его (на запорожском направлении — ред.). Его сожгли заживо», — цитируют слова командира РИА Новости.

Боевик «Шума» уточнил, что видео снимала его подгруппа, которая подбила БМП. Из него спешились пехотинцы и увидели, что один из бойцов полз и звал на помощь на английсвом языке. По его словам, на нем отчетливо видно, что человек тянет руку, когда его обливают бензином и поджигают. По мнению командира, боевики поступили так для того, чтобы не эвакуировать раненого.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. По данным «Военной хроники», ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Рогов сообщил, что атака является второй волной контрнаступления.

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Боевики ВСУ произвели расстрел иностранного наемника, после чего еще живого человека подожгли. Об этом сообщил командир подразделения разведки ВС РФ с позывным «Шума». «На начальной стадии наступления мной было выявлено „мероприятие“. Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики — ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его (на запорожском направлении — ред.). Его сожгли заживо», — цитируют слова командира РИА Новости. Боевик «Шума» уточнил, что видео снимала его подгруппа, которая подбила БМП. Из него спешились пехотинцы и увидели, что один из бойцов полз и звал на помощь на английсвом языке. По его словам, на нем отчетливо видно, что человек тянет руку, когда его обливают бензином и поджигают. По мнению командира, боевики поступили так для того, чтобы не эвакуировать раненого. Ранее URA.RU сообщало о том, что ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. По данным «Военной хроники», ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Рогов сообщил, что атака является второй волной контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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