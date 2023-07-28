ВСУ расстреляли и подожгли иностранного наемника

29 июля 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Видео расстрела ВСУ иностранного наемника записали российские военные Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ произвели расстрел иностранного наемника, после чего еще живого человека подожгли. Об этом сообщил командир подразделения разведки ВС РФ с позывным «Шума». «На начальной стадии наступления мной было выявлено „мероприятие“. Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики — ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его (на запорожском направлении — ред.). Его сожгли заживо», — цитируют слова командира РИА Новости. Боевик «Шума» уточнил, что видео снимала его подгруппа, которая подбила БМП. Из него спешились пехотинцы и увидели, что один из бойцов полз и звал на помощь на английсвом языке. По его словам, на нем отчетливо видно, что человек тянет руку, когда его обливают бензином и поджигают. По мнению командира, боевики поступили так для того, чтобы не эвакуировать раненого. Ранее URA.RU сообщало о том, что ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. По данным «Военной хроники», ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Рогов сообщил, что атака является второй волной контрнаступления.

Боевики ВСУ произвели расстрел иностранного наемника, после чего еще живого человека подожгли. Об этом сообщил командир подразделения разведки ВС РФ с позывным «Шума». «На начальной стадии наступления мной было выявлено „мероприятие“. Прослушивали захваченную радиостанцию и наблюдали, как (украинские боевики — ред.) расстреляли своего наемника и подожгли его (на запорожском направлении — ред.). Его сожгли заживо», — цитируют слова командира РИА Новости. Боевик «Шума» уточнил, что видео снимала его подгруппа, которая подбила БМП. Из него спешились пехотинцы и увидели, что один из бойцов полз и звал на помощь на английсвом языке. По его словам, на нем отчетливо видно, что человек тянет руку, когда его обливают бензином и поджигают. По мнению командира, боевики поступили так для того, чтобы не эвакуировать раненого. Ранее URA.RU сообщало о том, что ВСУ активизировались на запорожском участке фронта. По данным «Военной хроники», ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Рогов сообщил, что атака является второй волной контрнаступления.