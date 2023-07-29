Число госпитализированных с отравлением в Красногорске выросло до 31

29 июля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Всего за медицинской помощью обратились 38 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество госпитализированных с отравлением работников красногорского предприятия «Союзснаб» выросло до 31. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемическое расследование инцидента. «Начато эпидемиологическое расследование по жалобам сотрудников компании „Союзснаб“. Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается», — сообщает РИА новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области. Всего за медицинской помощью обратились 38 человек. 31 из них госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции. Согласно жалобам работников, они почувствовали недомогание после обеда в столовой предприятия. На место уже выехали специалисты Роспотребнадзора. Предприятие получило предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Свою проверку по факту массового отравления начала также прокуратура Подмосковья. Первые заболевшие начали обращаться в больницы вечером 28 июля.

Количество госпитализированных с отравлением работников красногорского предприятия «Союзснаб» выросло до 31. Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемическое расследование инцидента. «Начато эпидемиологическое расследование по жалобам сотрудников компании „Союзснаб“. Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается», — сообщает РИА новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области. Всего за медицинской помощью обратились 38 человек. 31 из них госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции. Согласно жалобам работников, они почувствовали недомогание после обеда в столовой предприятия. На место уже выехали специалисты Роспотребнадзора. Предприятие получило предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Свою проверку по факту массового отравления начала также прокуратура Подмосковья. Первые заболевшие начали обращаться в больницы вечером 28 июля.