Появилось видео, где Хабиров уговаривает дезертира сдаться

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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, хабиров радий
Радий Хабиров вмешался в ситуацию с дезертиром, который угрожал взорвать гранату Фото:

В соцсетях появилось видео, на котором глава Башкирии Радий Хабиров уговаривает дезертира, угрожающего взорвать гранату на шоссе, сдаться. Хабиров в разговоре заявил, что хочет помочь мужчине, который попал в тяжелую ситуацию.

«Чтобы ты понимал, мне твоя жизнь дорога, потому что ты попал в беду на самом деле. Я тебе помочь хочу. <…> Положи гранату, никто не подойдет, потом сможешь ее забрать. <…> Все уйдут, мы с тобой вот здесь сядем и поговорим», — заявил Радий Хабиров, обращаясь к дезертиру. Видео опубликовало РИА Новости. Сам Хабиров по образованию юрист, до политической карьеры он работал преподавателем.

Эти слова были произнесены на расстоянии. Спустя время глава Башкирии подошел к дезертиру и сел рядом с ним. Разговор продолжился.

Дезертир с гранатой сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Для урегулирования ситуации были отправлены оперативные службы, которые также беседовали с мужчиной, передает RT. Позже в историю вмешался глава Башкирии, которому удалось уговорить дезертира сдаться.

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В соцсетях появилось видео, на котором глава Башкирии Радий Хабиров уговаривает дезертира, угрожающего взорвать гранату на шоссе, сдаться. Хабиров в разговоре заявил, что хочет помочь мужчине, который попал в тяжелую ситуацию. «Чтобы ты понимал, мне твоя жизнь дорога, потому что ты попал в беду на самом деле. Я тебе помочь хочу. <…> Положи гранату, никто не подойдет, потом сможешь ее забрать. <…> Все уйдут, мы с тобой вот здесь сядем и поговорим», — заявил Радий Хабиров, обращаясь к дезертиру. Видео опубликовало РИА Новости. Сам Хабиров по образованию юрист, до политической карьеры он работал преподавателем. Эти слова были произнесены на расстоянии. Спустя время глава Башкирии подошел к дезертиру и сел рядом с ним. Разговор продолжился. Дезертир с гранатой сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Для урегулирования ситуации были отправлены оперативные службы, которые также беседовали с мужчиной, передает RT. Позже в историю вмешался глава Башкирии, которому удалось уговорить дезертира сдаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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