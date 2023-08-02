Появилось видео, где Хабиров уговаривает дезертира сдаться

В соцсетях появилось видео, на котором глава Башкирии Радий Хабиров уговаривает дезертира, угрожающего взорвать гранату на шоссе, сдаться. Хабиров в разговоре заявил, что хочет помочь мужчине, который попал в тяжелую ситуацию.
«Чтобы ты понимал, мне твоя жизнь дорога, потому что ты попал в беду на самом деле. Я тебе помочь хочу. <…> Положи гранату, никто не подойдет, потом сможешь ее забрать. <…> Все уйдут, мы с тобой вот здесь сядем и поговорим», — заявил Радий Хабиров, обращаясь к дезертиру. Видео опубликовало РИА Новости. Сам Хабиров по образованию юрист, до политической карьеры он работал преподавателем.
Эти слова были произнесены на расстоянии. Спустя время глава Башкирии подошел к дезертиру и сел рядом с ним. Разговор продолжился.
Дезертир с гранатой сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Для урегулирования ситуации были отправлены оперативные службы, которые также беседовали с мужчиной, передает RT. Позже в историю вмешался глава Башкирии, которому удалось уговорить дезертира сдаться.
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