Звездный адвокат Жорин решил защитить Ладу Дэнс от СМИ. Видео

Адвокат Сергей Жорин проверит публикации СМИ о ДТП с Ладой Дэнс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апелляция Лошагина. Екатеринбург, жорин сергей
Сергей Жорин считает, что публикации о ДТП причиняют певице страдания Фото:

Звездный адвокат Сергей Жорин изучит информацию СМИ о дорожно-транспортном происшествии с певицей Ладой Дэнс (Лада Волкова). Юрист считает, что часть публикаций причиняет исполнительнице моральные страдания.

«Некоторые издания… уже чуть ли не вынесли обвинительный вердикт водителю. Некоторые СМИ заявляют о том, что якобы оказано непрофессиональное и некомпетентное лечение. […] Голословные обвинения как минимум наносят определенные нравственные и моральные страдания потерпевшим, а как максимум могут являться предметом судебного преследования», — заявил Жорин Пятому каналу.

Лада Дэнс 6 августа ехала по Подольску в такси и попала в аварию. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу, 11 августа, певица в соцсетях обратилась к поклонникам. Она рассказала, что ей пока морально сложно быть активной.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звездный адвокат Сергей Жорин изучит информацию СМИ о дорожно-транспортном происшествии с певицей Ладой Дэнс (Лада Волкова). Юрист считает, что часть публикаций причиняет исполнительнице моральные страдания. «Некоторые издания… уже чуть ли не вынесли обвинительный вердикт водителю. Некоторые СМИ заявляют о том, что якобы оказано непрофессиональное и некомпетентное лечение. […] Голословные обвинения как минимум наносят определенные нравственные и моральные страдания потерпевшим, а как максимум могут являться предметом судебного преследования», — заявил Жорин Пятому каналу. Лада Дэнс 6 августа ехала по Подольску в такси и попала в аварию. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу, 11 августа, певица в соцсетях обратилась к поклонникам. Она рассказала, что ей пока морально сложно быть активной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...