Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в пользу ЛГБТ

13 августа 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Александр Вучич не поддерживает инициативы в поддержку ЛГБТ-сообщества Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Во время своего нахождения на посту президента Сербии Александр Вучич не будет поддерживать никакие нормативные акты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам сербский лидер. «Я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола», — передает слова Вучича «ТВ Пинк». Он подчеркнул, что не поддержит инициативы, которые предусматривают существование гендерфлюида (когда человек ощущает себя то мужчиной, то женщиной). Вучич также отметил, что он попросил премьер-министра страны Ану Брнабич не продвигать законодательство о однополых браках и подобных вопросах. Президент считает, что Сербия является традиционным обществом и в то время, пока он занимает пост главы государства, такие инициативы невозможны.

Во время своего нахождения на посту президента Сербии Александр Вучич не будет поддерживать никакие нормативные акты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам сербский лидер. «Я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола», — передает слова Вучича «ТВ Пинк». Он подчеркнул, что не поддержит инициативы, которые предусматривают существование гендерфлюида (когда человек ощущает себя то мужчиной, то женщиной). Вучич также отметил, что он попросил премьер-министра страны Ану Брнабич не продвигать законодательство о однополых браках и подобных вопросах. Президент считает, что Сербия является традиционным обществом и в то время, пока он занимает пост главы государства, такие инициативы невозможны.