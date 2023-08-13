Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в пользу ЛГБТ

Александр Вучич не поддерживает инициативы в поддержку ЛГБТ-сообществаФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Во время своего нахождения на посту президента Сербии Александр Вучич не будет поддерживать никакие нормативные акты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам сербский лидер.
«Я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола», — передает слова Вучича «ТВ Пинк». Он подчеркнул, что не поддержит инициативы, которые предусматривают существование гендерфлюида (когда человек ощущает себя то мужчиной, то женщиной).
Вучич также отметил, что он попросил премьер-министра страны Ану Брнабич не продвигать законодательство о однополых браках и подобных вопросах. Президент считает, что Сербия является традиционным обществом и в то время, пока он занимает пост главы государства, такие инициативы невозможны.
Во время своего нахождения на посту президента Сербии Александр Вучич не будет поддерживать никакие нормативные акты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам сербский лидер. «Я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола», — передает слова Вучича «ТВ Пинк». Он подчеркнул, что не поддержит инициативы, которые предусматривают существование гендерфлюида (когда человек ощущает себя то мужчиной, то женщиной). Вучич также отметил, что он попросил премьер-министра страны Ану Брнабич не продвигать законодательство о однополых браках и подобных вопросах. Президент считает, что Сербия является традиционным обществом и в то время, пока он занимает пост главы государства, такие инициативы невозможны.