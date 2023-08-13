Вучич заявил, что не подпишет ни одного закона в пользу ЛГБТ

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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Александр Вучич не поддерживает инициативы в поддержку ЛГБТ-сообщества Фото:

Во время своего нахождения на посту президента Сербии Александр Вучич не будет поддерживать никакие нормативные акты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам сербский лидер.

«Я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола», — передает слова Вучича «ТВ Пинк». Он подчеркнул, что не поддержит инициативы, которые предусматривают существование гендерфлюида (когда человек ощущает себя то мужчиной, то женщиной).

Вучич также отметил, что он попросил премьер-министра страны Ану Брнабич не продвигать законодательство о однополых браках и подобных вопросах. Президент считает, что Сербия является традиционным обществом и в то время, пока он занимает пост главы государства, такие инициативы невозможны.

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Во время своего нахождения на посту президента Сербии Александр Вучич не будет поддерживать никакие нормативные акты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом рассказал сам сербский лидер. «Я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола», — передает слова Вучича «ТВ Пинк». Он подчеркнул, что не поддержит инициативы, которые предусматривают существование гендерфлюида (когда человек ощущает себя то мужчиной, то женщиной). Вучич также отметил, что он попросил премьер-министра страны Ану Брнабич не продвигать законодательство о однополых браках и подобных вопросах. Президент считает, что Сербия является традиционным обществом и в то время, пока он занимает пост главы государства, такие инициативы невозможны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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