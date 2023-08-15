Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за неопознанного устройства. Видео

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, кобура, дубинка, оградительная лента, полицейский
Парк «Зарядье» закрыли 15 августа из-за сообщений о неизвестном устройстве Фото:

Вход на территорию парка «Зарядье» временно приостановлен из-за неизвестного устройства. Об этом сообщили представители парка.

«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства», — указано на сайте парка. Все работники и посетители эвакуированы с территории «Зарядье». На месте работают кинологические службы.

«Зарядье» — парк, который объединяет технологии и природу. С 1 августа там проходит Московский урбанистический форум.

Обновлено в 21:04:

Парк открыли после проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

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Вход на территорию парка «Зарядье» временно приостановлен из-за неизвестного устройства. Об этом сообщили представители парка. «Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства», — указано на сайте парка. Все работники и посетители эвакуированы с территории «Зарядье». На месте работают кинологические службы. «Зарядье» — парк, который объединяет технологии и природу. С 1 августа там проходит Московский урбанистический форум. Обновлено в 21:04: Парк открыли после проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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