Парк «Зарядье» в Москве эвакуировали из-за неопознанного устройства. Видео 15 августа 2023 в 20:08 Размер текста - 17 + Парк «Зарядье» закрыли 15 августа из-за сообщений о неизвестном устройстве Фото: Московец Илья © URA.RU Вход на территорию парка «Зарядье» временно приостановлен из-за неизвестного устройства. Об этом сообщили представители парка. «Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства», — указано на сайте парка. Все работники и посетители эвакуированы с территории «Зарядье». На месте работают кинологические службы. «Зарядье» — парк, который объединяет технологии и природу. С 1 августа там проходит Московский урбанистический форум. Обновлено в 21:04: Парк открыли после проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка. Вход на территорию парка «Зарядье» временно приостановлен из-за неизвестного устройства. Об этом сообщили представители парка. «Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства», — указано на сайте парка. Все работники и посетители эвакуированы с территории «Зарядье». На месте работают кинологические службы. «Зарядье» — парк, который объединяет технологии и природу. С 1 августа там проходит Московский урбанистический форум. Обновлено в 21:04: Парк открыли после проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям