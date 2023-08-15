Парк «Зарядье» закрыли 15 августа из-за сообщений о неизвестном устройстве
Вход на территорию парка «Зарядье» временно приостановлен из-за неизвестного устройства. Об этом сообщили представители парка.
«Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства», — указано на сайте парка. Все работники и посетители эвакуированы с территории «Зарядье». На месте работают кинологические службы.
«Зарядье» — парк, который объединяет технологии и природу. С 1 августа там проходит Московский урбанистический форум.
Обновлено в 21:04:
Парк открыли после проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.
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