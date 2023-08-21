Военкор Рожин сообщил о трех сбитых ракетах в районе Ростова

Украинские ракеты были сбиты российской ПВО
Три украинские зенитные ракеты С-200 были сбиты в районе Ростова. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«В районе Ростова силы ПВО сбили три украинские зенитные ракеты С-200, которыми противник пытается обстреливать различные цели на юге», — написал в своем telegram-канале. До этого местные жители сообщали о мощных взрывах в городе. Однако официального подтверждения информации на данный момент нет.
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