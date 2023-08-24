В России хотят выпустить энергетики и лимонады под брендом «Вагнер»

Рязанская компания регистрирует бренд «Вагнер» для производства напитков

25 августа 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

Под брендом Wagner хотят выпускать безалкогольные напитки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производитель напитков «Вега» (Рязань) подал заявку на регистрацию товарного знака «Вагнер» (Wagner). Под этим брендом планируется выпускать лимонады и энергетики, свидетельствуют данные сервиса «Онлайн патент». «Производитель безалкогольных напитков „Вега“ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака „Вагнер“ (Wagner). У компании есть планы производить под таким названием энергетики и лимонады», — пишут «Ведомости». Представитель «Веги» пояснил, что выбор товарного знака обусловлен личной симпатией владельца компании Владимира Королева к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. Эксперты отрасли полагают, что в регистрации бренда могут отказать из-за ассоциаций с ЧВК «Вагнера». Название «Вагнер» могут признать противоречащим общественным интересам. ЧВК «Вагнер» была основана бизнесменом Евгением Пригожиным. В июне Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Были захвачены штаб Южного военного округа, административные здания в Ростове и Воронеже. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин отказался от своих планов.

Производитель напитков «Вега» (Рязань) подал заявку на регистрацию товарного знака «Вагнер» (Wagner). Под этим брендом планируется выпускать лимонады и энергетики, свидетельствуют данные сервиса «Онлайн патент». «Производитель безалкогольных напитков „Вега“ подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака „Вагнер“ (Wagner). У компании есть планы производить под таким названием энергетики и лимонады», — пишут «Ведомости». Представитель «Веги» пояснил, что выбор товарного знака обусловлен личной симпатией владельца компании Владимира Королева к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера. Эксперты отрасли полагают, что в регистрации бренда могут отказать из-за ассоциаций с ЧВК «Вагнера». Название «Вагнер» могут признать противоречащим общественным интересам. ЧВК «Вагнер» была основана бизнесменом Евгением Пригожиным. В июне Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Были захвачены штаб Южного военного округа, административные здания в Ростове и Воронеже. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин отказался от своих планов.