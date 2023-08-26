В Кемерове из-за пожара на складе пиротехники в небо полетели салюты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара (архивное фото) Фото:

В Кемерове загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших нет.

«Мощный пожар со звуками разрывов в Кемерово. Там горит склад пиротехники на улице Терешковой», — пишет telegram-канал. Как уточнили авторы поста, здание в результате возгорания обрушилось, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в региональное отделение МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.

Дополнено 16:00:

Пожар на складе с пиротехникой в Кемерове локализован на площади 750 кв. м, на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.

Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кемерове загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших нет. «Мощный пожар со звуками разрывов в Кемерово. Там горит склад пиротехники на улице Терешковой», — пишет telegram-канал. Как уточнили авторы поста, здание в результате возгорания обрушилось, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших нет. URA.RU направило запрос в региональное отделение МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил. Дополнено 16:00: Пожар на складе с пиротехникой в Кемерове локализован на площади 750 кв. м, на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...