Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара (архивное фото)
В Кемерове загорелся склад пиротехники. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Информации о пострадавших нет.
«Мощный пожар со звуками разрывов в Кемерово. Там горит склад пиротехники на улице Терешковой», — пишет telegram-канал. Как уточнили авторы поста, здание в результате возгорания обрушилось, на месте работают спасатели. Информации о пострадавших нет.
URA.RU направило запрос в региональное отделение МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
Дополнено 16:00:
Пожар на складе с пиротехникой в Кемерове локализован на площади 750 кв. м, на месте работают более 30 человек и 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
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