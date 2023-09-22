22 сентября 2023

В США назвали истинную цель визита Зеленского

Кандидат в президенты США Рамасвами: Зеленский хочет больше денег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский каждый раз приезжает в США и просит деньги, уверяет Вивек Рамасвами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США ради того, чтобы получить деньги для своей армии. Вашингтону пора «очнуться» и начать думать о своих интересах, заявил предприниматель Вивек Рамасвами, который намерен баллотироваться на президентские выборы.

«Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединенных Штатов. Во время своей последней поездки он назвал поддержку Украины инвестицией, а не благотворительностью. Мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги», — заявил Вивек Рамасвами в эфире youtube-канала Forbes.

Рамасвами также призвал администрацию президента США Джо Байдена «очнуться» и задаться вопросом о целях Вашингтона в конфликте на Украине. По его словам, США должны понимать риски эскалации ситуации, страна не должна привести Европу к новой мировой войне. Рамасвами уверен, что самостоятельно сможет урегулировать политические противоречия между Россией, Украиной и США.

Ранее Зеленский посетил Конгресс США и пообщался с президентом страны Джо Байденом. Он думал, что сможет получить для своей армии еще 24 миллиарда долларов. Однако итоговая сумма оказалась в 70 раз меньше и составила 325 миллионов.

Лидеру Украины во время визита в Конгресс оказали «холодный прием». Десятки республиканцев использовали приезд Зеленского как повод для насмешек. К тому же глава Украины не смог выступить на совместном заседании Конгресса, о чем ранее настоятельно просил, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США ради того, чтобы получить деньги для своей армии. Вашингтону пора «очнуться» и начать думать о своих интересах, заявил предприниматель Вивек Рамасвами, который намерен баллотироваться на президентские выборы. «Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединенных Штатов. Во время своей последней поездки он назвал поддержку Украины инвестицией, а не благотворительностью. Мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги», — заявил Вивек Рамасвами в эфире youtube-канала Forbes. Рамасвами также призвал администрацию президента США Джо Байдена «очнуться» и задаться вопросом о целях Вашингтона в конфликте на Украине. По его словам, США должны понимать риски эскалации ситуации, страна не должна привести Европу к новой мировой войне. Рамасвами уверен, что самостоятельно сможет урегулировать политические противоречия между Россией, Украиной и США. Ранее Зеленский посетил Конгресс США и пообщался с президентом страны Джо Байденом. Он думал, что сможет получить для своей армии еще 24 миллиарда долларов. Однако итоговая сумма оказалась в 70 раз меньше и составила 325 миллионов. Лидеру Украины во время визита в Конгресс оказали «холодный прием». Десятки республиканцев использовали приезд Зеленского как повод для насмешек. К тому же глава Украины не смог выступить на совместном заседании Конгресса, о чем ранее настоятельно просил, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...