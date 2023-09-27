Криптовалютная биржа Binance продала свой бизнес в России
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Она продаст российский сегмент своего бизнеса компании CommEX.
«Binance заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в России компании CommEX», — сообщила сама биржа на своей странице в X. В компании заверили пользователей, что их активы надежно зищищены.
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