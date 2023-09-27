Криптовалютная биржа Binance уходит из России

27 сентября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Криптовалютная биржа Binance продала свой бизнес в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Она продаст российский сегмент своего бизнеса компании CommEX. «Binance заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в России компании CommEX», — сообщила сама биржа на своей странице в X. В компании заверили пользователей, что их активы надежно зищищены.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Она продаст российский сегмент своего бизнеса компании CommEX. «Binance заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в России компании CommEX», — сообщила сама биржа на своей странице в X. В компании заверили пользователей, что их активы надежно зищищены.