Криптовалютная биржа Binance уходит из России

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Криптовалютная биржа Binance продала свой бизнес в России Фото:

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Она продаст российский сегмент своего бизнеса компании CommEX.

«Binance заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в России компании CommEX», — сообщила сама биржа на своей странице в X. В компании заверили пользователей, что их активы надежно зищищены.

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Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance уходит из России. Она продаст российский сегмент своего бизнеса компании CommEX. «Binance заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в России компании CommEX», — сообщила сама биржа на своей странице в X. В компании заверили пользователей, что их активы надежно зищищены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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