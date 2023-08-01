В Германии раскритиковали ВСУ после того, как ВС РФ взяли трофейную шведскую БМП

Немецкий журналист Репке: ВСУ используют поставленную технику не по назначению

01 августа 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

Ошибкой ВСУ является разделение больших бригад на отдельные уязвимые полки, заявил Джулиан Репке Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) неправильно используют поставленную технику. Об этом заявил немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя новость о захвате российскими военными БМП CV90. «Это то, в чем немецкая армия обвиняет Украину: использование предоставленной техники не по назначению, не так, как требуется для успешной операции», — написал Репке в Twitter. Он добавил, что второй ошибкой ВСУ является разделение больших бригад на отдельные уязвимые полки. По словам журналиста, БМП CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого предназначалась, а была потеряна в момент отделения от бригады и изолированной обороны. Он считает, что БМП подвели слишком близко к линии соприкосновения. ВС РФ захватили в ходе боя с ВСУ шведскую БМП CV90. Ее повредили выстрелом из гранатомета, сообщает RT. Обозреватель Forbes Дэвид Экс подчеркнул, что такую БМП применяла уникальная бригада ВСУ, на вооружении которой находится 50 БМП CV90.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неправильно используют поставленную технику. Об этом заявил немецкий журналист Bild Джулиан Репке, комментируя новость о захвате российскими военными БМП CV90. «Это то, в чем немецкая армия обвиняет Украину: использование предоставленной техники не по назначению, не так, как требуется для успешной операции», — написал Репке в Twitter. Он добавил, что второй ошибкой ВСУ является разделение больших бригад на отдельные уязвимые полки. По словам журналиста, БМП CV90 была потеряна не во время контрнаступления, для которого предназначалась, а была потеряна в момент отделения от бригады и изолированной обороны. Он считает, что БМП подвели слишком близко к линии соприкосновения. ВС РФ захватили в ходе боя с ВСУ шведскую БМП CV90. Ее повредили выстрелом из гранатомета, сообщает RT. Обозреватель Forbes Дэвид Экс подчеркнул, что такую БМП применяла уникальная бригада ВСУ, на вооружении которой находится 50 БМП CV90.