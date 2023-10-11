Военный аналитик раскрыл, зачем Суровикин приезжал в Алжир

Аналитик Прохватилов: российские военные следят за безопасностью в Африке

11 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Российские военные находятся в Мали, Буркино-Фасо, напомнил Владимир Прохватилов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские военные работают в тех странах Африки, где есть угроза иностранных интервенций — в том числе с этой целью Алжир посещал бывший главком ВКС РФ Сергей Суровикин. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, генерал лично посетил стратегически важную для России страну, чтобы помочь ей противостоять французскому влиянию. Суровикин, отмечающий сегодня день рождения (11 октября исполнилось 57 лет), посещал страну в сентябре. Тогда генерал армии впервые появился на публике после того, как его освободили от должности командующего ВКС РФ. Сейчас Сергей Суровикин является председателем координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ. «После переворота в Нигере, где пришли к власти полностью пророссийские силы, Франция начала собирать коалицию, чтобы напасть на страну. Если они и собираются воевать, то не своими силами. Сейчас Франция выводит из Нигера свои войска. Но опасность агрессии не миновала. Об этом и говорил Суровикин с военными Алжира», — подчеркнул Владимир Прохватилов. По словам аналитика, Алжир — один из крупнейших покупателей российской военной техники, которая к тому же обладает одной из крупнейших армий в регионе. Сейчас, продолжает эксперт, российские военные присутствуют также в Мали, Буркино-Фасо — то есть в тех странах, которым грозит опасность. В беседе с URA.RU специалист института Ближнего Востока Сергей Балмасов подчеркнул, что страны Запада также строят и экономические планы в отношении Африки. «Европа пытается ослабить энергетическую зависимость от России за счет вложений в североафриканские энергоресурсы: Запад пытается договориться с государством о серьезном увеличении поставок энергоресурсов как за счет вложений в альтернативную энергетику, так и при помощи переброшенного кабеля из Европы. Тогда энергию будут поставлять Алжиру из Европы, а освободившиеся объемы газа, которые потреблялись раньше Алжиром, будут перебрасываться в Италию, Францию и так далее. Нам выгодно, если не парализовать, то воздействовать на этот момент», — отметил он. Сергей Суровикин находится на службе в вооруженных силах РФ с 1983 года и зарекомендовал себя как один из лучших военачальников страны. За время своей карьеры командовал как армиями, так и военными округами. Также он возглавлял российскую группировку войск на территории Сирии — за проявленные там мужество и героизм генералу армии присвоено звание Героя России. С начала СВО Сергей Суровикин возглавил Южную группировку войск, а в октябре прошлого года был назначен командующим всеми войсками в зоне СВО. За это время Суровикин выстроил линию обороны, которую позже так и не смогли прорвать, а также обеспечил отвод войск на левый берег Днепра, чтобы сберечь жизни солдат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные работают в тех странах Африки, где есть угроза иностранных интервенций — в том числе с этой целью Алжир посещал бывший главком ВКС РФ Сергей Суровикин. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, генерал лично посетил стратегически важную для России страну, чтобы помочь ей противостоять французскому влиянию. Суровикин, отмечающий сегодня день рождения (11 октября исполнилось 57 лет), посещал страну в сентябре. Тогда генерал армии впервые появился на публике после того, как его освободили от должности командующего ВКС РФ. Сейчас Сергей Суровикин является председателем координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ. «После переворота в Нигере, где пришли к власти полностью пророссийские силы, Франция начала собирать коалицию, чтобы напасть на страну. Если они и собираются воевать, то не своими силами. Сейчас Франция выводит из Нигера свои войска. Но опасность агрессии не миновала. Об этом и говорил Суровикин с военными Алжира», — подчеркнул Владимир Прохватилов. По словам аналитика, Алжир — один из крупнейших покупателей российской военной техники, которая к тому же обладает одной из крупнейших армий в регионе. Сейчас, продолжает эксперт, российские военные присутствуют также в Мали, Буркино-Фасо — то есть в тех странах, которым грозит опасность. В беседе с URA.RU специалист института Ближнего Востока Сергей Балмасов подчеркнул, что страны Запада также строят и экономические планы в отношении Африки. «Европа пытается ослабить энергетическую зависимость от России за счет вложений в североафриканские энергоресурсы: Запад пытается договориться с государством о серьезном увеличении поставок энергоресурсов как за счет вложений в альтернативную энергетику, так и при помощи переброшенного кабеля из Европы. Тогда энергию будут поставлять Алжиру из Европы, а освободившиеся объемы газа, которые потреблялись раньше Алжиром, будут перебрасываться в Италию, Францию и так далее. Нам выгодно, если не парализовать, то воздействовать на этот момент», — отметил он. Сергей Суровикин находится на службе в вооруженных силах РФ с 1983 года и зарекомендовал себя как один из лучших военачальников страны. За время своей карьеры командовал как армиями, так и военными округами. Также он возглавлял российскую группировку войск на территории Сирии — за проявленные там мужество и героизм генералу армии присвоено звание Героя России. С начала СВО Сергей Суровикин возглавил Южную группировку войск, а в октябре прошлого года был назначен командующим всеми войсками в зоне СВО. За это время Суровикин выстроил линию обороны, которую позже так и не смогли прорвать, а также обеспечил отвод войск на левый берег Днепра, чтобы сберечь жизни солдат.