Урсула фон дер Ляйен не нашла оправдания ракетному удару по больнице в Газе

18 октября 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен осудила удар по больнице в Газе Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Виновные в ударе по больнице в секторе Газа должны быть привлечены к ответственности. Не может быть оправдания за атаку на гражданских лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — сообщила фон дер Ляйен в соцсети X (экс-Twitter). Международное сообщество и ООН осудило ракетный удар по больнице в секторе Газа 17 октября. В результате атаки погибло более 500 человек гражданского населения. Протесты, осуждающие Израиль, вспыхнули в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Организация «Хезболла» объявила среду 18 октября — «днем гнева» против Израиля и его союзников.

Виновные в ударе по больнице в секторе Газа должны быть привлечены к ответственности. Не может быть оправдания за атаку на гражданских лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — сообщила фон дер Ляйен в соцсети X (экс-Twitter). Международное сообщество и ООН осудило ракетный удар по больнице в секторе Газа 17 октября. В результате атаки погибло более 500 человек гражданского населения. Протесты, осуждающие Израиль, вспыхнули в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Организация «Хезболла» объявила среду 18 октября — «днем гнева» против Израиля и его союзников.