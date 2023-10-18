Урсула фон дер Ляйен не нашла оправдания ракетному удару по больнице в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен осудила удар по больнице в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Виновные в ударе по больнице в секторе Газа должны быть привлечены к ответственности. Не может быть оправдания за атаку на гражданских лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — сообщила фон дер Ляйен в соцсети X (экс-Twitter).

Международное сообщество и ООН осудило ракетный удар по больнице в секторе Газа 17 октября. В результате атаки погибло более 500 человек гражданского населения. Протесты, осуждающие Израиль, вспыхнули в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Организация «Хезболла» объявила среду 18 октября — «днем гнева» против Израиля и его союзников.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Виновные в ударе по больнице в секторе Газа должны быть привлечены к ответственности. Не может быть оправдания за атаку на гражданских лиц. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я опечалена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным числом погибших. Нет никакого оправдания атаке на больницу, которая заполнена медицинским персоналом и гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — сообщила фон дер Ляйен в соцсети X (экс-Twitter). Международное сообщество и ООН осудило ракетный удар по больнице в секторе Газа 17 октября. В результате атаки погибло более 500 человек гражданского населения. Протесты, осуждающие Израиль, вспыхнули в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане. Организация «Хезболла» объявила среду 18 октября — «днем гнева» против Израиля и его союзников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...