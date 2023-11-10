На Украине нашли цех по производству курток для сборной России

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Предприятие по пошиву российской спортивной формы принадлежит гражданам Италии, заявил Виктор Микита Фото:

На Украине в Закарпатье обнаружено предприятие, где изготавливали куртки с российской символикой. Об этом рассказал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

«На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации», — написал Микита в своем telegram-канале. Он добавил, что владельцами этого предприятия являются граждане Италии. Кроме того, на этом заводе изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда «Vist».

Микита также отметил, что на этом предприятии производили куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту по заказу организации «RUSSIA SKI TEAM». Деятельность этого предприятия была раскрыта сотрудниками нацполиции и Службы безопасности Украины, заключил глава администрации.

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На Украине в Закарпатье обнаружено предприятие, где изготавливали куртки с российской символикой. Об этом рассказал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита. «На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации», — написал Микита в своем telegram-канале. Он добавил, что владельцами этого предприятия являются граждане Италии. Кроме того, на этом заводе изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда «Vist». Микита также отметил, что на этом предприятии производили куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту по заказу организации «RUSSIA SKI TEAM». Деятельность этого предприятия была раскрыта сотрудниками нацполиции и Службы безопасности Украины, заключил глава администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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