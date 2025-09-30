В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в размере 13 млн рублей был задержан исполняющий обязанности начальника отдела правового обеспечения, оценки и кадров территориального управления Росимущества по региону. Об этом сообщили в Следственном комитете. Вместе с ним была арестована его знакомая, которая, по данным следствия, выступала посредником при передаче денег.
«Сотрудник территориального управления Росимущества, являясь должностным лицом, уполномоченным представлять в судах государственные интересы по вопросам управления, распоряжения и использования федерального имущества, получил от гражданина через свою знакомую, выступившую в качестве посредника, взятку в сумме 13 млн рублей», — заявили в СК. Информация приводится на официальном сайте комитета.
По версии следствия, 25 сентября сотрудник территориального управления Росимущества, обладающий полномочиями представлять государственные интересы в судах по вопросам распоряжения и использования федерального имущества, получил через свою знакомую, выступившую посредником, взятку в размере 13 млн рублей. Деньги были переданы за отказ от представления в суде обоснованных возражений на административное исковое заявление о признании незаконным отказа в предоставлении земельного участка в бессрочное пользование, а также за последующий отказ от обжалования судебного решения. Незаконная деятельность подозреваемых была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Ростовской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного по статье о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, под подозрение попала его знакомая, в отношении которой возбуждено дело по статье посредничество во взяточничестве. По ходатайству следствия суд избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
