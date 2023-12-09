Токаев пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения

Россия и Казахстан сохранят сотрудничество, несмотря на «некоторые потрясения»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, токаев касым-жомарт
Россия играет важную роль в мире, заявил Касым-Жомарт Токаев Фото:

Россия и Казахстан продолжат постоянно работать вместе, несмотря на «некоторые потрясения» на международной арене. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«У России и Казахстана есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранить или, хотя бы, не следует отвергать. Я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе», — сказал Токаев телеканалу Euronews.

Россия играет важную роль в мире. Страна чрезвычайно важна на мировой арене и с ней нужно сотрудничать, что Казахстан и делает, отметил Токаев. Казахстанский лидер напомнил о недавнем «крайне успешном» визите президента России Владимира Путина в Астану. При этом Токаев добавил, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США».

Президент Путин посетил Казахстан в начале ноября 2023 года. В страну российский лидер прибыл по приглашению Токаева. Они провели двусторонние переговоры, в рамках которых был подписан план действий по сотрудничеству на ближайшие три года. Тогда Токаев также сказал, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре.

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Россия и Казахстан продолжат постоянно работать вместе, несмотря на «некоторые потрясения» на международной арене. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. «У России и Казахстана есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранить или, хотя бы, не следует отвергать. Я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе», — сказал Токаев телеканалу Euronews. Россия играет важную роль в мире. Страна чрезвычайно важна на мировой арене и с ней нужно сотрудничать, что Казахстан и делает, отметил Токаев. Казахстанский лидер напомнил о недавнем «крайне успешном» визите президента России Владимира Путина в Астану. При этом Токаев добавил, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США». Президент Путин посетил Казахстан в начале ноября 2023 года. В страну российский лидер прибыл по приглашению Токаева. Они провели двусторонние переговоры, в рамках которых был подписан план действий по сотрудничеству на ближайшие три года. Тогда Токаев также сказал, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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