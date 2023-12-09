Токаев пообещал сохранить сотрудничество России и Казахстана, несмотря на политические потрясения

Россия и Казахстан сохранят сотрудничество, несмотря на «некоторые потрясения»

09 декабря 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Россия играет важную роль в мире, заявил Касым-Жомарт Токаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Казахстан продолжат постоянно работать вместе, несмотря на «некоторые потрясения» на международной арене. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. «У России и Казахстана есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранить или, хотя бы, не следует отвергать. Я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе», — сказал Токаев телеканалу Euronews. Россия играет важную роль в мире. Страна чрезвычайно важна на мировой арене и с ней нужно сотрудничать, что Казахстан и делает, отметил Токаев. Казахстанский лидер напомнил о недавнем «крайне успешном» визите президента России Владимира Путина в Астану. При этом Токаев добавил, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США». Президент Путин посетил Казахстан в начале ноября 2023 года. В страну российский лидер прибыл по приглашению Токаева. Они провели двусторонние переговоры, в рамках которых был подписан план действий по сотрудничеству на ближайшие три года. Тогда Токаев также сказал, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре.

Россия и Казахстан продолжат постоянно работать вместе, несмотря на «некоторые потрясения» на международной арене. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. «У России и Казахстана есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранить или, хотя бы, не следует отвергать. Я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе», — сказал Токаев телеканалу Euronews. Россия играет важную роль в мире. Страна чрезвычайно важна на мировой арене и с ней нужно сотрудничать, что Казахстан и делает, отметил Токаев. Казахстанский лидер напомнил о недавнем «крайне успешном» визите президента России Владимира Путина в Астану. При этом Токаев добавил, что республика сохраняет «отношения стратегического партнерства с США». Президент Путин посетил Казахстан в начале ноября 2023 года. В страну российский лидер прибыл по приглашению Токаева. Они провели двусторонние переговоры, в рамках которых был подписан план действий по сотрудничеству на ближайшие три года. Тогда Токаев также сказал, что казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре.