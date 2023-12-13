В Мариуполе запустили производство на заводе Ильича

13 декабря 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Роман Солонарь сообщил, что 3,7 тысячи человек уже начали работу на заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, в котором долго прятались бойцы ВСУ, после разминирования запустил первые три цеха. Об этом сообщил первый заместитель директора завода Роман Солонарь. По его словам, уже работают 3,7 тысячи человек, часть продукции используется для восстановления завода. «Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов», — заявил Солонарь в беседе с РИА Новости. Он отметил, что уже начали свою работу копровый цех, предприятие по переработке шлаков и отделение по производству товаров народного потребления. По его словам, 3,7 тысячи человек уже работают на заводе, в будущем штаб планируют увеличить до 24 тысяч сотрудников. В апреле 2022 года завод в Мариуполе был полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики. На его территории укрывались отряды ВСУ. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь».

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, в котором долго прятались бойцы ВСУ, после разминирования запустил первые три цеха. Об этом сообщил первый заместитель директора завода Роман Солонарь. По его словам, уже работают 3,7 тысячи человек, часть продукции используется для восстановления завода. «Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов», — заявил Солонарь в беседе с РИА Новости. Он отметил, что уже начали свою работу копровый цех, предприятие по переработке шлаков и отделение по производству товаров народного потребления. По его словам, 3,7 тысячи человек уже работают на заводе, в будущем штаб планируют увеличить до 24 тысяч сотрудников. В апреле 2022 года завод в Мариуполе был полностью освобожден от националистических батальонов войсками Донецкой народной республики. На его территории укрывались отряды ВСУ. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь».