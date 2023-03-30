Боец «Азова»* так испугался ВС РФ, что начал работать на Россию

30 марта 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Украинский солдат убежал из нацбатальона в Мариуполе после начала спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дезертировавший из нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) разведчик девять месяцев рыл окопы для российских подразделений, притворяясь мирным жителем. Об этом рассказал сам бывший азовец — младший сержант Михаил Матьсюк. Он сообщил, что убежал из нацбатальона, расположенного на заводе Ильича в Мариуполе, после начала спецоперации, так как был очень напуган. «Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, сказал, что попал снаряд, жить негде. На блокпосте копал окоп в 105-м полку. Затем попал на волновахское направление, где копал окопы до ноября 2022 года и помогал военным по хозяйству», — передают слова Матьсюка РИА Новости. По его словам, после начала боевых действий в нацбатальоне было 20 человек, среди которых раненные. После обстрелов бойцы разбежались. Матьсюк рассказал, что во время побега на блокпосте 105-го полка Народной милиции ДНР представился гражданским строителем. 13 января его задержали российские силовики после того, как он решил признаться, что служил в «Азове». Ранее Верховный суд России 2 августа признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Сержант нацбатальона Михаил Швец рассказал, что украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом боевикам из полка «Азов», если те хотели сбежать или сдаться. *Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дезертировавший из нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) разведчик девять месяцев рыл окопы для российских подразделений, притворяясь мирным жителем. Об этом рассказал сам бывший азовец — младший сержант Михаил Матьсюк. Он сообщил, что убежал из нацбатальона, расположенного на заводе Ильича в Мариуполе, после начала спецоперации, так как был очень напуган. «Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, сказал, что попал снаряд, жить негде. На блокпосте копал окоп в 105-м полку. Затем попал на волновахское направление, где копал окопы до ноября 2022 года и помогал военным по хозяйству», — передают слова Матьсюка РИА Новости. По его словам, после начала боевых действий в нацбатальоне было 20 человек, среди которых раненные. После обстрелов бойцы разбежались. Матьсюк рассказал, что во время побега на блокпосте 105-го полка Народной милиции ДНР представился гражданским строителем. 13 января его задержали российские силовики после того, как он решил признаться, что служил в «Азове». Ранее Верховный суд России 2 августа признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией и запретил их деятельность. Членов нацбатальона обвинили в обстрелах Донбасса, пытках, похищениях и атаках на мирных граждан. Сержант нацбатальона Михаил Швец рассказал, что украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом боевикам из полка «Азов», если те хотели сбежать или сдаться. *Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.