Песков опроверг слова Зеленского об отсутствии у РФ успехов на поле боя

14 декабря 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Песков считает, что ситуацию на поле боя прекрасно видит военная разведка США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Неправда. У США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут [ВСУ] и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения», — прокомментировал «Известиям» Песков заявление Зеленского. Песков также отметил, что украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции на поле боя. По его мнению, это неизбежный процесс. В Вашингтоне уже сменили риторику по вопросу выделяемых Украине средств, так как прошлое финансирование киевского режима победы на поле боя не принесло. Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны США, добавил Песков.

Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Неправда. У США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут [ВСУ] и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения», — прокомментировал «Известиям» Песков заявление Зеленского. Песков также отметил, что украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции на поле боя. По его мнению, это неизбежный процесс. В Вашингтоне уже сменили риторику по вопросу выделяемых Украине средств, так как прошлое финансирование киевского режима победы на поле боя не принесло. Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны США, добавил Песков.