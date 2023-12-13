13 декабря 2023

Песков опроверг слова Зеленского об отсутствии у РФ успехов на поле боя

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков считает, что ситуацию на поле боя прекрасно видит военная разведка США Фото:
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Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неправда. У США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут [ВСУ] и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения», — прокомментировал «Известиям» Песков заявление Зеленского.

Песков также отметил, что украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции на поле боя. По его мнению, это неизбежный процесс. В Вашингтоне уже сменили риторику по вопросу выделяемых Украине средств, так как прошлое финансирование киевского режима победы на поле боя не принесло. Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны США, добавил Песков.

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Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя являются неправдой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Неправда. У США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери и в живой силе, и в технике несут [ВСУ] и насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения», — прокомментировал «Известиям» Песков заявление Зеленского. Песков также отметил, что украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции на поле боя. По его мнению, это неизбежный процесс. В Вашингтоне уже сменили риторику по вопросу выделяемых Украине средств, так как прошлое финансирование киевского режима победы на поле боя не принесло. Москва с интересом будет наблюдать за снижением поддержки Киева со стороны США, добавил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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