В РФ разработали нейросеть для определения владельцев telegram-каналов

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
У распознавателя telegram-каналов есть название: «Товарищ майор» Фото:

Российские программисты создали нейросеть, способную распознавать владельцев telegram-каналов. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

«Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу», — приводит слова Игоря Бедерова «Известия». Сейчас нейросеть проходит тестирование.

Запуск нейросети запланирован в 2024—2025 годах и имеет название «Товарищ майор». Планируется ее внедрение в государственные или частные организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными telegram-сообществами.

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Российские программисты создали нейросеть, способную распознавать владельцев telegram-каналов. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров. «Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу», — приводит слова Игоря Бедерова «Известия». Сейчас нейросеть проходит тестирование. Запуск нейросети запланирован в 2024—2025 годах и имеет название «Товарищ майор». Планируется ее внедрение в государственные или частные организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными telegram-сообществами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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