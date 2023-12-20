В РФ разработали нейросеть для определения владельцев telegram-каналов

Российские программисты создали нейросеть, способную распознавать владельцев telegram-каналов. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.
«Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу», — приводит слова Игоря Бедерова «Известия». Сейчас нейросеть проходит тестирование.
Запуск нейросети запланирован в 2024—2025 годах и имеет название «Товарищ майор». Планируется ее внедрение в государственные или частные организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными telegram-сообществами.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.