В РФ разработали нейросеть для определения владельцев telegram-каналов

У распознавателя telegram-каналов есть название: «Товарищ майор» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские программисты создали нейросеть, способную распознавать владельцев telegram-каналов. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

«Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу», — приводит слова Игоря Бедерова «Известия». Сейчас нейросеть проходит тестирование.

Запуск нейросети запланирован в 2024—2025 годах и имеет название «Товарищ майор». Планируется ее внедрение в государственные или частные организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными telegram-сообществами.