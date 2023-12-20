Скрывшийся от мобилизации россиянин депортирован из Армении в РФ

«Коммерсант»: уклониста Сетракова депортировали из Армении

Сетраков находится в региональном Управлении военной полиции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Армения депортировала россиянина Дмитрия Сетракова, который ранее сбежал из России от мобилизации. Житель Ростова-на-Дону был задержан 7 декабря в городе Гюмри и отправлен на родину.

«Россиянин Дмитрий Сетраков, уехавший от мобилизации в Армению, депортирован в Россию, он находится в региональном Управлении военной полиции по Южному военному округу», — передает « Коммерсант» . Уточняется, что на данный момент ему ищут адвоката.

По утверждениям правозащитников, против уроженца Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Он обвиняется в уклонении от мобилизации, а также в самовольном оставлении воинской части. В свою очередь, руководитель правозащитной организации Артур Сакунц заявил, что россиян является контрактником.

Дмитрий Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года. А 22 апреля 2023 года он сбежал из воинской части. В октябре он сдался российской полиции с повинной. Как передает издание, сотрудники проекта «Идите лесом» помогли Сетракову скрыться от военных, а также выехать из страны. В конце ноября россиянин уже находился в Ереване.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон, согласно которому уклоняющиеся от мобилизации получат уголовное наказание. Инициативу планировали рассмотреть осенью 2023 года. Также известно, что уклонистам могут назначать тюремные сроки.