Кандидат от КПРФ раскрыл, на что рассчитывает на выборах президента

Депутат Харитонов заявил, что КПРФ всегда занимает как минимум второе место
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, харитонов николай
Николай Харитонов надеется на доверие избирателей к программе и партии Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Депутат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что сколько бы представители партии КПРФ не участвовали в парламентских выборах и выборах президента РФ, они занимали как минимум второе место. Об этом он высказался журналистам, говоря о том, на что рассчитывает на выборах президента.

«Сколько бы не участвовали представители нашей партии и в парламентских выборах, и практически в выборах президента РФ, как минимум второе место», — сказал Харитонов отвечая на вопрос о том, на какое место рассчитывает на президентских выборах, передает РИА Новости. Он добавил, что надеется на доверие избирателей к программе и партии.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уже получены заявки от 16 кандидатов на пост президента России. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.

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Депутат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что сколько бы представители партии КПРФ не участвовали в парламентских выборах и выборах президента РФ, они занимали как минимум второе место. Об этом он высказался журналистам, говоря о том, на что рассчитывает на выборах президента. «Сколько бы не участвовали представители нашей партии и в парламентских выборах, и практически в выборах президента РФ, как минимум второе место», — сказал Харитонов отвечая на вопрос о том, на какое место рассчитывает на президентских выборах, передает РИА Новости. Он добавил, что надеется на доверие избирателей к программе и партии. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что уже получены заявки от 16 кандидатов на пост президента России. Ранее кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ для выдвижения на президентские выборы предложила пленуму кандидатуру главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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