Под Ростовом 4 человека погибли при ДТП с микроавтобусом

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МВД.

«Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Ростовской области, 4 человека погибли. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По данным РЕН ТВ, 13 человек были госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

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В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МВД. «Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Ростовской области, 4 человека погибли. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. По данным РЕН ТВ, 13 человек были госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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