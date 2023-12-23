Под Ростовом 4 человека погибли при ДТП с микроавтобусом

На месте ДТП работают экстренные службы
В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУ МВД.
«Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Ростовской области, 4 человека погибли. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
По данным РЕН ТВ, 13 человек были госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
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