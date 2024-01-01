Путин рассказал, чем будет заниматься Россия при председательстве в БРИКС

Путин: в БРИКС РФ будет укреплять глобальное развитие и безопасность
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
РФ гармонично встроит новых участников в деятельность БРИКС Фото:

Россия с 1 января 2024 года стала председателем в БРИКС. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при такой должности страна будет укреплять справедливое глобальное развитие и безопасность. Также будет учитываться готовность других стран подключиться к повестке объединения. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Именно в таком ключе <…> и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — передает слова Путина Кремль. Он добавил, что новые участники будут гармонично встроены во все форматы деятельности объединения. Также будет учитываться готовность других стран в том или ином виде подключиться к многоплановой повестке БРИКС.

Ранее Путин рассказал, что РФ будет делать при председательстве в объединении. По его словам, страна будет работать над усилением роли БРИКС в мировом сообществе.

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Россия с 1 января 2024 года стала председателем в БРИКС. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при такой должности страна будет укреплять справедливое глобальное развитие и безопасность. Также будет учитываться готовность других стран подключиться к повестке объединения. Об этом сообщает сайт Кремля. «Именно в таком ключе <…> и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», — передает слова Путина Кремль. Он добавил, что новые участники будут гармонично встроены во все форматы деятельности объединения. Также будет учитываться готовность других стран в том или ином виде подключиться к многоплановой повестке БРИКС. Ранее Путин рассказал, что РФ будет делать при председательстве в объединении. По его словам, страна будет работать над усилением роли БРИКС в мировом сообществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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