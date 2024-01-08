Появились кадры с места смертельного ДТП в Ставрополье, где погибли 7 человек

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Два человека доставлены в больницу после смертельного ДТП в Ставрополье Фото:

В районе поселка Пятигорский (Ставрополье) столкнулись грузовик и маршрутка. Семь человек погибли. МЧС России публикует кадры ДТП.

«Столкнулись грузовик и маршрутное такси. Специалисты деблокируют о семи погибших и четырех пострадавших. Также проливаются газовые баллоны в такси», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале.

На месте аварии работают 33 специалиста и 11 единиц техники, также туда едут психологи ведомства. Двое пострадавших госпитализированы.

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В районе поселка Пятигорский (Ставрополье) столкнулись грузовик и маршрутка. Семь человек погибли. МЧС России публикует кадры ДТП. «Столкнулись грузовик и маршрутное такси. Специалисты деблокируют о семи погибших и четырех пострадавших. Также проливаются газовые баллоны в такси», — сообщает МЧС РФ в своем telegram-канале. На месте аварии работают 33 специалиста и 11 единиц техники, также туда едут психологи ведомства. Двое пострадавших госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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