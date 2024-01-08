Появились кадры с места смертельного ДТП в Ставрополье, где погибли 7 человек

Два человека доставлены в больницу после смертельного ДТП в Ставрополье
В районе поселка Пятигорский (Ставрополье) столкнулись грузовик и маршрутка. Семь человек погибли. МЧС России публикует кадры ДТП.
«Столкнулись грузовик и маршрутное такси. Специалисты деблокируют о семи погибших и четырех пострадавших. Также проливаются газовые баллоны в такси», — сообщает МЧС РФ в своем
На месте аварии работают 33 специалиста и 11 единиц техники, также туда едут психологи ведомства. Двое пострадавших госпитализированы.
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