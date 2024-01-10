В США испугались энергетического кризиса из-за ответных санкций РФ

WSJ: РФ может ввести ответные санкции из-за запрета США на импорт урана
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, газовая центрифуга, газовые центрифуги, обогащение урана
РФ обладает примерно половиной мировых мощностей по обогащению, сообщает The Wall Street Journal Фото:

Законопроект американских сенаторов о запрете импорта российского урана спровоцирует Россию на ответные меры. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Россия может запретить экспорт урана в США.

«Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана <…> Хотя предложенный законопроект допускает отступления до января 2028 года, один из рисков заключается в том, что Россия может принять ответные меры, немедленно запретив экспорт урана в США», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что РФ обладает примерно половиной мировых мощностей по обогащению.

Ранее Еврокомиссия забила тревогу из-за критической ситуации в области энергетики. ЕК попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли.

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Законопроект американских сенаторов о запрете импорта российского урана спровоцирует Россию на ответные меры. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Россия может запретить экспорт урана в США. «Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана <…> Хотя предложенный законопроект допускает отступления до января 2028 года, один из рисков заключается в том, что Россия может принять ответные меры, немедленно запретив экспорт урана в США», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что РФ обладает примерно половиной мировых мощностей по обогащению. Ранее Еврокомиссия забила тревогу из-за критической ситуации в области энергетики. ЕК попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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