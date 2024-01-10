В США испугались энергетического кризиса из-за ответных санкций РФ

WSJ: РФ может ввести ответные санкции из-за запрета США на импорт урана

10 января 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

РФ обладает примерно половиной мировых мощностей по обогащению, сообщает The Wall Street Journal Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Законопроект американских сенаторов о запрете импорта российского урана спровоцирует Россию на ответные меры. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Россия может запретить экспорт урана в США. «Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана <…> Хотя предложенный законопроект допускает отступления до января 2028 года, один из рисков заключается в том, что Россия может принять ответные меры, немедленно запретив экспорт урана в США», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что РФ обладает примерно половиной мировых мощностей по обогащению. Ранее Еврокомиссия забила тревогу из-за критической ситуации в области энергетики. ЕК попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли.

Законопроект американских сенаторов о запрете импорта российского урана спровоцирует Россию на ответные меры. Об этом сообщили в The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Россия может запретить экспорт урана в США. «Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана <…> Хотя предложенный законопроект допускает отступления до января 2028 года, один из рисков заключается в том, что Россия может принять ответные меры, немедленно запретив экспорт урана в США», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что РФ обладает примерно половиной мировых мощностей по обогащению. Ранее Еврокомиссия забила тревогу из-за критической ситуации в области энергетики. ЕК попросила еще на год продлить действующие с 2022 года в ЕС экстренные меры в энергетической отрасли.