Байден назвал хуситов террористами и поставил им ультиматум

13 января 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не выполнят условия США Фото: U.S. Army / Spc. Austin Steinborn новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Об этом заявил президент США Джо Байден, также назвав хуситов террористами. «Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — процитировали Байдена в пресс-пуле Белого дома. Также, президент США назвал хуситов «террористической группировкой», когда общался с журналистами, пишет агентство Reuters . Ко всему прочему, Байден сказал, что передал какое-то послание Ирану. Американские власти считают, что именно Иран оказывает поддержку йеменским мятежникам. Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании по целям в Йемене. В ответ на агрессию хуситы сказали, что нанесут удары по морскому судоходству, передает телеканал 360.

Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Об этом заявил президент США Джо Байден, также назвав хуситов террористами. «Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — процитировали Байдена в пресс-пуле Белого дома. Также, президент США назвал хуситов «террористической группировкой», когда общался с журналистами, пишет агентство Reuters. Ко всему прочему, Байден сказал, что передал какое-то послание Ирану. Американские власти считают, что именно Иран оказывает поддержку йеменским мятежникам. Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании по целям в Йемене. В ответ на агрессию хуситы сказали, что нанесут удары по морскому судоходству, передает телеканал 360.