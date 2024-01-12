Байден назвал хуситов террористами и поставил им ультиматум

Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Об этом заявил президент США Джо Байден, также назвав хуситов террористами.
«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — процитировали Байдена в пресс-пуле Белого дома. Также, президент США назвал хуситов «террористической группировкой», когда общался с журналистами, пишет агентство
Ко всему прочему, Байден сказал, что передал какое-то послание Ирану. Американские власти считают, что именно Иран оказывает поддержку йеменским мятежникам.
Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании по целям в Йемене. В ответ на агрессию хуситы сказали, что нанесут удары по морскому судоходству, передает телеканал 360.
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