12 января 2024

Байден назвал хуситов террористами и поставил им ультиматум

© Служба новостей «URA.RU»
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Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не выполнят условия США Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Об этом заявил президент США Джо Байден, также назвав хуситов террористами.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — процитировали Байдена в пресс-пуле Белого дома. Также, президент США назвал хуситов «террористической группировкой», когда общался с журналистами, пишет агентство Reuters.

Ко всему прочему, Байден сказал, что передал какое-то послание Ирану. Американские власти считают, что именно Иран оказывает поддержку йеменским мятежникам.

Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании по целям в Йемене. В ответ на агрессию хуситы сказали, что нанесут удары по морскому судоходству, передает телеканал 360.

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Вашингтон продолжит наносить удары по хуситам в Йемене, если они не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Об этом заявил президент США Джо Байден, также назвав хуситов террористами. «Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — процитировали Байдена в пресс-пуле Белого дома. Также, президент США назвал хуситов «террористической группировкой», когда общался с журналистами, пишет агентство Reuters. Ко всему прочему, Байден сказал, что передал какое-то послание Ирану. Американские власти считают, что именно Иран оказывает поддержку йеменским мятежникам. Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании по целям в Йемене. В ответ на агрессию хуситы сказали, что нанесут удары по морскому судоходству, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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