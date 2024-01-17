Кремль: интеграция Саудовской Аравии с БРИКС продолжается

В Кремле не знакомы с заявлением министра торговли Саудовской Аравии Маджида аль-Касаби о том, что официально Королевство не присоединилось к БРИКС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, подчеркнул, что интеграция продолжается, и Россия считает это важным процессом.
«Не слышал этого заявления. Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается. Мы считаем ее очень важной. Об этом шла речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Риярд», — пояснил Песков.
Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Королевство официально не присоединилось к БРИКС. Россия, которая председательствует в этом году в объединении, ЮАР и другие страны-участницы БРИКС официально считают Саудовскую Аравия его полноправным членом. Это решение было принято на саммите объединения в августе 2023 года.
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