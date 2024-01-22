В Аргентине 15 депутатов потребовали от властей обосновать отказ от БРИКС

Состоящая из 15 человек группа оппозиционных депутатов Аргентины попросила у правительства президента Хавьера Милея объяснить решение не вступать в БРИКС. Об этом сообщается в документе за подписью законодателей блока «Союз за Родину» (UxP).
«Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС», — передает РИА Новости содержание документа. Депутаты рассказали агентству, что все аргентинские провинции занимаются экспортом в какую-либо страну БРИКС. Они отметили, что решение правительства Милея наносит удар по экономике.
Милей официально отклонил приглашение к участию в БРИКС. Милей адресовал лидеру КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину письма, где указал, что не видит целесообразности во вступлении в объединение.
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