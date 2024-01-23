Бельгия выделит Украине 611 млн евро из дохода от замороженных активов РФ

Бельгия даст Киеву 611 миллионов евро в 2024 году из доходов, которые страна получит от замороженных активов РФ. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер.
«Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — пишет издание. Там отмечают, что информацию подтвердил офис бельгийского министра обороны.
После начала спецоперации на Украине Запад заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. В США же разгорелся скандал из-за средств России.
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