Бельгия выделит Украине 611 млн евро из дохода от замороженных активов РФ

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Бельгия в 2024 году выделит деньги Украине Фото:

Бельгия даст Киеву 611 миллионов евро в 2024 году из доходов, которые страна получит от замороженных активов РФ. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер.

«Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — пишет издание. Там отмечают, что информацию подтвердил офис бельгийского министра обороны.

После начала спецоперации на Украине Запад заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. В США же разгорелся скандал из-за средств России.

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Бельгия даст Киеву 611 миллионов евро в 2024 году из доходов, которые страна получит от замороженных активов РФ. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер. «Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — пишет издание. Там отмечают, что информацию подтвердил офис бельгийского министра обороны. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. В США же разгорелся скандал из-за средств России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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