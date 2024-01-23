Бельгия выделит Украине 611 млн евро из дохода от замороженных активов РФ

23 января 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Бельгия в 2024 году выделит деньги Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бельгия даст Киеву 611 миллионов евро в 2024 году из доходов, которые страна получит от замороженных активов РФ. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер. «Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — пишет издание. Там отмечают, что информацию подтвердил офис бельгийского министра обороны. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. В США же разгорелся скандал из-за средств России.

Бельгия даст Киеву 611 миллионов евро в 2024 году из доходов, которые страна получит от замороженных активов РФ. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер. «Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — пишет издание. Там отмечают, что информацию подтвердил офис бельгийского министра обороны. После начала спецоперации на Украине Запад заморозил почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа сильно пострадает от решения передать замороженные активы РФ Украине. В США же разгорелся скандал из-за средств России.