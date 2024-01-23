В США разгорелся скандал из-за замороженных российских активов

В США хотят переводить замороженные активы РФ только при согласии всех стран G7
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Кардин хочет внести изменения в законопроект о передаче замороженных активов РФ Фото:

Среди членов комитета Сената по международным отношениям вызвал разногласия законопроект по замороженным активам России. Согласно ему, президент США Джо Байден может передать эти активы Украине. При этом глава комитета Сената от штата Мэриленд Бен Кардин хочет ввести поправку, по которой перевод активов будет осуществляться только при согласии всех стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Politico.

«Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран-членов G7», — передает издание со ссылкой на источник. По мнению этого источника, подобная поправка усложнит реализацию передачи активов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена не против передавать замороженные активы РФ Киеву. Отмечается, что процесс реализации этого шага был медленным в связи с тем, что Европейский Центральный банк, Франция и Германия обеспокоены такой мерой. По их мнению, она может привести к эскалации украинского конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский завил, что не ощутил пользы от российских активов. Он обвинил в этом отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза.

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Среди членов комитета Сената по международным отношениям вызвал разногласия законопроект по замороженным активам России. Согласно ему, президент США Джо Байден может передать эти активы Украине. При этом глава комитета Сената от штата Мэриленд Бен Кардин хочет ввести поправку, по которой перевод активов будет осуществляться только при согласии всех стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Politico. «Кардин хочет ввести формулировку, которая позволит осуществлять перевод активов только при согласии всех стран-членов G7», — передает издание со ссылкой на источник. По мнению этого источника, подобная поправка усложнит реализацию передачи активов. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена не против передавать замороженные активы РФ Киеву. Отмечается, что процесс реализации этого шага был медленным в связи с тем, что Европейский Центральный банк, Франция и Германия обеспокоены такой мерой. По их мнению, она может привести к эскалации украинского конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский завил, что не ощутил пользы от российских активов. Он обвинил в этом отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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