Россия оставляет «окно возможностей» для продления ядерного договора с США

Россия сохраняет «окно возможностей» для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.
«Мы стремимся держать открытым „окно возможностей“ для политико-дипломатических шагов по поддержанию предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере», — передает слова Постникова ТАСС. Он добавил, что такая позиция представляет собой вклад Москвы в стабилизацию отношений с США и создание условий для конструктивного стратегического диалога. Дипломат отмечает, что Россия стремится поддерживать предсказуемость и сдержанность в ракетно-ядерной сфере.
Постников напоминает, что 22 сентября президент РФ Владимир Путин в инициативном порядке заявил о готовности России продолжить добровольное соблюдение ключевых количественных ограничений по ДСНВ как минимум в течение года после истечения срока действия договора. Условием для этого становится не нарушение Соединенными Штатами существующего соотношения потенциалов сдерживания.
