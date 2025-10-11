CBS: массовая стрельба произошла в штате Миссисипи, есть погибшие

Неизвестный устроил стрельбу в штате Миссисипи
В штате Миссисипи неизвестный устроил массовую стрельбу. Трагедия случилась в субботу, 11 октября. Об этом сообщает американский телеканал CBS. Согласно последним данным в результате инцидента погибли четверо человек. Еще 12 получили ранения различной тяжести. Четверых из пострадавших доставили вертолетами в местную больницу. Дальнейшее расследование случившегося продолжает местная полиция.
