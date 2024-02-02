Mash: 25-летняя учительница в Ленобласти соблазнила четвероклассника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
Учительница оставляла ребенка после уроков и соблазняла его, передает Mash Фото:

Учительница начальных классов из поселка Токсово (Ленинградская область) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении четвероклассника. Об этом сообщает Mash.

«Полицейские задержали учительницу начальных классов из Токсово за домогательства к 11-летнему школьнику», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что подозреваемая неоднократно оставляла мальчика после уроков, флиртовала с ним и целовалась. Также они обменивались фотографами интимного характера в личной переписке. После того как мама мальчика обнаружила личный чат, она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

URA.RU подало запрос в УМВД по Ленинградской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

В конце октября прошлого года был зафиксирован похожий инцидент. Тогда в отношении учительницы из Челябинской области возбудили уголовное дело за секс с 15-летним школьником.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учительница начальных классов из поселка Токсово (Ленинградская область) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении четвероклассника. Об этом сообщает Mash. «Полицейские задержали учительницу начальных классов из Токсово за домогательства к 11-летнему школьнику», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что подозреваемая неоднократно оставляла мальчика после уроков, флиртовала с ним и целовалась. Также они обменивались фотографами интимного характера в личной переписке. После того как мама мальчика обнаружила личный чат, она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. URA.RU подало запрос в УМВД по Ленинградской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В конце октября прошлого года был зафиксирован похожий инцидент. Тогда в отношении учительницы из Челябинской области возбудили уголовное дело за секс с 15-летним школьником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...