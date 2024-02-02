Mash: 25-летняя учительница в Ленобласти соблазнила четвероклассника

02 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Учительница оставляла ребенка после уроков и соблазняла его, передает Mash Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Учительница начальных классов из поселка Токсово (Ленинградская область) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении четвероклассника. Об этом сообщает Mash. «Полицейские задержали учительницу начальных классов из Токсово за домогательства к 11-летнему школьнику», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что подозреваемая неоднократно оставляла мальчика после уроков, флиртовала с ним и целовалась. Также они обменивались фотографами интимного характера в личной переписке. После того как мама мальчика обнаружила личный чат, она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. URA.RU подало запрос в УМВД по Ленинградской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В конце октября прошлого года был зафиксирован похожий инцидент. Тогда в отношении учительницы из Челябинской области возбудили уголовное дело за секс с 15-летним школьником.

Учительница начальных классов из поселка Токсово (Ленинградская область) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении четвероклассника. Об этом сообщает Mash. «Полицейские задержали учительницу начальных классов из Токсово за домогательства к 11-летнему школьнику», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что подозреваемая неоднократно оставляла мальчика после уроков, флиртовала с ним и целовалась. Также они обменивались фотографами интимного характера в личной переписке. После того как мама мальчика обнаружила личный чат, она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. URA.RU подало запрос в УМВД по Ленинградской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В конце октября прошлого года был зафиксирован похожий инцидент. Тогда в отношении учительницы из Челябинской области возбудили уголовное дело за секс с 15-летним школьником.