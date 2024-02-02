Mash: 25-летняя учительница в Ленобласти соблазнила четвероклассника

Учительница начальных классов из поселка Токсово (Ленинградская область) обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении четвероклассника. Об этом сообщает Mash.
«Полицейские задержали учительницу начальных классов из Токсово за домогательства к 11-летнему школьнику», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что подозреваемая неоднократно оставляла мальчика после уроков, флиртовала с ним и целовалась. Также они обменивались фотографами интимного характера в личной переписке. После того как мама мальчика обнаружила личный чат, она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
URA.RU подало запрос в УМВД по Ленинградской области с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
В конце октября прошлого года был зафиксирован похожий инцидент. Тогда в отношении учительницы из Челябинской области возбудили уголовное дело за секс с 15-летним школьником.
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