Путин оценил идею вступительного экзамена по математике в творческие вузы

Путин: обязательная математика для творческого испытания в вузы — это спорно

Владимир Путин заявил, что идея сделать математику обязательной для творческого испытания — это спорное решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идея сделать экзамен по математике обязательным для поступления в творческие вузы и консерваторию является спорной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию.

«Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным… Идея сама по себе перспективная», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24».

На данный момент для поступления в творческие вузы надо пройти дополнительные экзамены. Они напрямую связаны с той профессией, которую хочет получить человек.