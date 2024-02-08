Путин оценил идею вступительного экзамена по математике в творческие вузы

Идея сделать экзамен по математике обязательным для поступления в творческие вузы и консерваторию является спорной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
«Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным… Идея сама по себе перспективная», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24».
На данный момент для поступления в творческие вузы надо пройти дополнительные экзамены. Они напрямую связаны с той профессией, которую хочет получить человек.
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