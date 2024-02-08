Путин оценил идею вступительного экзамена по математике в творческие вузы

Путин: обязательная математика для творческого испытания в вузы — это спорно
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что идея сделать математику обязательной для творческого испытания — это спорное решение Фото:

Идея сделать экзамен по математике обязательным для поступления в творческие вузы и консерваторию является спорной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию.

«Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным… Идея сама по себе перспективная», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24».

На данный момент для поступления в творческие вузы надо пройти дополнительные экзамены. Они напрямую связаны с той профессией, которую хочет получить человек.

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Идея сделать экзамен по математике обязательным для поступления в творческие вузы и консерваторию является спорной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию. «Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным… Идея сама по себе перспективная», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир заседания шел на телеканале «Россия 24». На данный момент для поступления в творческие вузы надо пройти дополнительные экзамены. Они напрямую связаны с той профессией, которую хочет получить человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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