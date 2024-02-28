Кандидаты в президенты: завершение спецоперации должно быть на условиях России

28 февраля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Необходимо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы на СВО, заявил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине должна закончиться на условиях России. С таким мнением выступили кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах. «Сегодня для нас перспектива одна — полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры», — заявил кандидат от КПРФ Николай Харитонов во время дебатов, передает РИА Новости. Он добавил, что украинцы — это братский народ, а после СВО наступит мир. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков в свою очередь подчеркнул, что необходимо сесть за стол переговоров, но мир должен быть достигнут на условиях РФ. По словам кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы, а также обязательно завершить СВО в текущем году. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В борьбе за пост главы государства будут участвовать кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков, а также самовыдвиженец Владимир Путин.

Спецоперация на Украине должна закончиться на условиях России. С таким мнением выступили кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах. «Сегодня для нас перспектива одна — полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры», — заявил кандидат от КПРФ Николай Харитонов во время дебатов, передает РИА Новости. Он добавил, что украинцы — это братский народ, а после СВО наступит мир. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков в свою очередь подчеркнул, что необходимо сесть за стол переговоров, но мир должен быть достигнут на условиях РФ. По словам кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы, а также обязательно завершить СВО в текущем году. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В борьбе за пост главы государства будут участвовать кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков, а также самовыдвиженец Владимир Путин.