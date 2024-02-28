Кандидаты в президенты: завершение спецоперации должно быть на условиях России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, зимняя война, сво, война зимой
Необходимо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы на СВО, заявил Леонид Слуцкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине должна закончиться на условиях России. С таким мнением выступили кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах.

«Сегодня для нас перспектива одна — полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры», — заявил кандидат от КПРФ Николай Харитонов во время дебатов, передает РИА Новости. Он добавил, что украинцы — это братский народ, а после СВО наступит мир.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков в свою очередь подчеркнул, что необходимо сесть за стол переговоров, но мир должен быть достигнут на условиях РФ. По словам кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы, а также обязательно завершить СВО в текущем году.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В борьбе за пост главы государства будут участвовать кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков, а также самовыдвиженец Владимир Путин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация на Украине должна закончиться на условиях России. С таким мнением выступили кандидаты на должность президента РФ, выступающие на дебатах. «Сегодня для нас перспектива одна — полный разгром Украины, принуждение к капитуляции и на наших условиях вести переговоры», — заявил кандидат от КПРФ Николай Харитонов во время дебатов, передает РИА Новости. Он добавил, что украинцы — это братский народ, а после СВО наступит мир. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков в свою очередь подчеркнул, что необходимо сесть за стол переговоров, но мир должен быть достигнут на условиях РФ. По словам кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, необходимо сделать все невозможное и возможное для скорейшей победы, а также обязательно завершить СВО в текущем году. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В борьбе за пост главы государства будут участвовать кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, выходец из КПРФ Николай Харитонов, представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков, а также самовыдвиженец Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...