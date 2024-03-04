Путин в курсе об уничтожении Abrams свердловскими дронами «Упырь»

Президент Путин в курсе об уничтожении Abrams свердловскими дронами «Упырь»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле рассказали, что президент Владимир Путин в курсе об уничтожении Abrams свердловскими дронами «Упырь» Фото:

Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего на фронте и обладает полной информацией. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о применении дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, для уничтожения американских танков Abrams.

«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. И о таких примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно. Президент обладает всей полнотой информации», — сообщил Песков.

FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан. Его авторами стали энтузиасты, увлеченных военной темой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года.

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Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего на фронте и обладает полной информацией. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о применении дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, для уничтожения американских танков Abrams. «Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. И о таких примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно. Президент обладает всей полнотой информации», — сообщил Песков. FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан. Его авторами стали энтузиасты, увлеченных военной темой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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