Путин в курсе об уничтожении Abrams свердловскими дронами «Упырь»

Президент РФ Владимир Путин в курсе происходящего на фронте и обладает полной информацией. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о применении дронов «Упырь», разработанных в Свердловской области, для уничтожения американских танков Abrams.
«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. И о таких примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно. Президент обладает всей полнотой информации», — сообщил Песков.
FPV-дрон «Упырь» сделан группой свердловчан. Его авторами стали энтузиасты, увлеченных военной темой. «Упырей» начали собирать в сентябре 2022 года.
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