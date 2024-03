Умерла дизайнер с русскими корнями Айрис Апфель: чем запомнилась «икона стиля», прожившая более века

02 марта 2024

Айрис Апфель поработала с несколькими президентами США Фото: MiamiFilmFestival\Iris Apfel at O Cinema Miami Beach\CC BY-SA 2.0 Дизайнер и «икона моды» Айрис Апфель умерла во Флориде на 103-м году жизни. За все время дочь уроженки России успела поработать с девятью президентами США. Также компания по производству игрушек Mattel использовала ее образ для создания одной из кукол Barbie. Главное из биографии модельера — в материале URA.RU. Сообщения о смерти О смерти сообщила газета The New York Post. По данным издания, Апфель скончалась в своем доме Палм-Бич во Флориде. Ей было 102 года. Биография модельера Апфель родилась в Нью-Йорке в 1921 году. Она была единственным ребенком в семье. Отец будущего дизайнера Сэмюэл вел бизнес по производству зеркал и стекла. Мать Апфель Сэди была уроженкой России и владела модным бутиком, что и оказало влияние на становление «иконы стиля». Карьера и творческий путь Профессиональный путь Айрис начался 1943 году с должности редактора в авторитетном издании Women’s Wear Daily, где она оттачивала свои навыки в модной индустрии. Позже она перешла к работе с Элинор Джонсон, знаменитым дизайнером интерьеров, что стало отправной точкой ее карьеры в этой сфере. В 1950 году Айрис Апфель и ее супруг Карл основали текстильную компанию Old World Weavers. Предприятие занималось производством ткани, имитирующей винтажные материалы XVI—XX веков. Также с 1950 по 1992 годы дизайнер занималась декором интерьеров. Среди ее клиентов были девять президентов США, в том числе Джимми Картер и Билл Клинтон. След в истории моды Мировую известность женщина получила в 2005 году. Тогда она организовала выставку в музее Метрополитен в Нью-Йорке, где представила свою коллекцию одежды. В 2012 году Айрис стала музой для обувного бренда Jimmy Choo, который выпустил модель туфель Iris. Этот оммаж к ее стилю был принят с уважением, хотя сама Айрис предпочитала более простые формы обуви. Ее образ вдохновил и компанию Mattel, которая создала куклу Барби в ее честь. В 97 лет она заключила модельный контракт с агентством IMG, доказав, что возраст — это лишь цифра. Кроме того, Апфель сотрудничала с косметическим брендом MAC, создав коллекцию макияжа, которая мгновенно стала бестселлером. В 2004 году режиссер Альберт Мэйслес посвятил ей документальный фильм «Iris». Лента получила признание критиков и зрителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

