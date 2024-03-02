Появились кадры из Энергодара, который ВСУ обстреливали всю неделю

03 марта 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Энергоблок ЗАЭС в данный момент находится в состоянии горячего останова, пишут «Известия» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появились кадры из города Энергодар в Запорожской области, который на протяжении всей недели оказывался под обстрелом со стороны ВСУ. На видео заметны последствия от падения снарядов. «Взрывы гремели почти всю неделю. Продолжая обстреливать территорию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), военные ВСУ пока воздерживаются от ударов по самой станции», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что на данный момент энергоблок станции находится в состоянии горячего останова (такой режим иногда используют на АЭС, чтобы обеспечить теплом расположенный рядом город — прим. URA.RU) и работает только на теплообменнике. ВСУ обстреляли резервуар с охлаждающей водой в попытке нарушить процесс работы ЗАЭС. В июле 2022 года произошло повреждение трубопровода после попадания выстрела из HIMARS. Осколок от снаряда был передан гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, заключили в материале.

Появились кадры из города Энергодар в Запорожской области, который на протяжении всей недели оказывался под обстрелом со стороны ВСУ. На видео заметны последствия от падения снарядов. «Взрывы гремели почти всю неделю. Продолжая обстреливать территорию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), военные ВСУ пока воздерживаются от ударов по самой станции», — сообщает газета «Известия». Там добавили, что на данный момент энергоблок станции находится в состоянии горячего останова (такой режим иногда используют на АЭС, чтобы обеспечить теплом расположенный рядом город — прим. URA.RU) и работает только на теплообменнике. ВСУ обстреляли резервуар с охлаждающей водой в попытке нарушить процесс работы ЗАЭС. В июле 2022 года произошло повреждение трубопровода после попадания выстрела из HIMARS. Осколок от снаряда был передан гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, заключили в материале.