Кириенко посетил Запорожскую АЭС перед Новым годом

29 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко обсудил развитие Запорожской АЭС на 2024 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в преддверии Нового года посетил Энергодар, где размещается Запорожская атомная электростанция (АЭС). Он провел рабочие встречи с руководством станции, а также посетил нескольких социальных объектов в городе. «Сергей Кириенко провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в новом 2024 году. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции будет юбилейным и станция настроена работать в полную силу», — сообщил telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Вместе с Кириенко Энергодар также посетил и сенатор РФ, представитель законодательной власти Запорожской области Дмитрий Рогозин. Далее гости посетили несколько социальных объектов в городе. Они проверили, как идет восстановление православного храма. Его строительство началось давно, но последние десять лет оно было заморожено. Возобновить работы удалось недавно. Традиционно Кириенко и Рогозин посетили Школу бокса им. В. Р. Манзули. Отмечается, что недавно возле спортивного учреждения была построена площадка для занятий спортом для всех желающих на свежем воздухе, в любую погоду. Также Сергей Кириенко встретился со школьниками и студентами города в новом молодежном центре «Точка кипения». Он оценил новые возможности, которые предоставляются молодым людям в городе. Он ориентировал ребят на работу в «пространстве будущего» и развитие собственных компетенций. После гости Энергодара посетили стадион при школе №5, построенный Росатомом. Они отметили, что стадион оснащен всем необходимым для занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Также там можно сдавать нормативы ГТО. В завершении визита Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин поздравили жителей Энергодара с наступающим Новым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в преддверии Нового года посетил Энергодар, где размещается Запорожская атомная электростанция (АЭС). Он провел рабочие встречи с руководством станции, а также посетил нескольких социальных объектов в городе. «Сергей Кириенко провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в новом 2024 году. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции будет юбилейным и станция настроена работать в полную силу», — сообщил telegram-канал «ЗАЭС. Официально». Вместе с Кириенко Энергодар также посетил и сенатор РФ, представитель законодательной власти Запорожской области Дмитрий Рогозин. Далее гости посетили несколько социальных объектов в городе. Они проверили, как идет восстановление православного храма. Его строительство началось давно, но последние десять лет оно было заморожено. Возобновить работы удалось недавно. Традиционно Кириенко и Рогозин посетили Школу бокса им. В. Р. Манзули. Отмечается, что недавно возле спортивного учреждения была построена площадка для занятий спортом для всех желающих на свежем воздухе, в любую погоду. Также Сергей Кириенко встретился со школьниками и студентами города в новом молодежном центре «Точка кипения». Он оценил новые возможности, которые предоставляются молодым людям в городе. Он ориентировал ребят на работу в «пространстве будущего» и развитие собственных компетенций. После гости Энергодара посетили стадион при школе №5, построенный Росатомом. Они отметили, что стадион оснащен всем необходимым для занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Также там можно сдавать нормативы ГТО. В завершении визита Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин поздравили жителей Энергодара с наступающим Новым годом.