Российский истребитель пресек попытку Запада пересечь российскую границу

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель,  stock
Среди воздушной техники, пытавшихся пресечь российскую границу, были французские истребители, передает Минобороны РФ Фото:

Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С»» ВКС Франции», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что сразу после обнаружения чужих летательных аппаратов, в воздух в целях безопасности был поднят российский истребитель. После этого неизвестные воздушные средства развернулись и отлетели от российской границы, не нарушив ее.

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Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С»» ВКС Франции», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что сразу после обнаружения чужих летательных аппаратов, в воздух в целях безопасности был поднят российский истребитель. После этого неизвестные воздушные средства развернулись и отлетели от российской границы, не нарушив ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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