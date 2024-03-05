Российский истребитель пресек попытку Запада пересечь российскую границу

Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С»» ВКС Франции», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что сразу после обнаружения чужих летательных аппаратов, в воздух в целях безопасности был поднят российский истребитель. После этого неизвестные воздушные средства развернулись и отлетели от российской границы, не нарушив ее.
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