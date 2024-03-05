Армия и оружие Российский истребитель пресек попытку Запада пересечь российскую границу 05 марта 2024 в 21:40 Размер текста - 17 + Среди воздушной техники, пытавшихся пресечь российскую границу, были французские истребители, передает Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С»» ВКС Франции», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что сразу после обнаружения чужих летательных аппаратов, в воздух в целях безопасности был поднят российский истребитель. После этого неизвестные воздушные средства развернулись и отлетели от российской границы, не нарушив ее. Российские военные пресекли попытки одного самолета и двух истребителей пересечь российскую границу через акваторию Черного моря. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С»» ВКС Франции», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что сразу после обнаружения чужих летательных аппаратов, в воздух в целях безопасности был поднят российский истребитель. После этого неизвестные воздушные средства развернулись и отлетели от российской границы, не нарушив ее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям